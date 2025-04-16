Цефтриаксон-Дарница (Ceftriaxonum-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через null мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
53,64
Экономия при брони: -2,75 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
206,72
Экономия при брони: -7,72 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
268,74
Экономия при брони: -9,86 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,01
Экономия при брони: -3,15 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
210,96
Экономия при брони: -11,96 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
274,25
Экономия при брони: -17,73 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,05
Экономия при брони: -8,07 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
212,23
Экономия при брони: -11,16 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
274,43
Экономия при брони: -20,37 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,71
Экономия при брони: -8,76 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
213,48
Экономия при брони: -28,49 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
217,38
Экономия при брони: -13,73 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,49
Экономия при брони: -3,67 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
281,80
Экономия при брони: -55,92 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Аптека24
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
59,02
Экономия при брони: -3,11 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
211,12
Экономия при брони: -17,84 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
166,13
Экономия при брони: -8,75 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,04
Экономия при брони: -2,14 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
272,08
Экономия при брони: -10,04 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1640,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
161,34
Экономия при брони: -6,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,12
Экономия при брони: -3,30 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
211,34
Экономия при брони: -16,72 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
274,74
Экономия при брони: -20,50 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Дарница
44,60
Экономия при брони: -1,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
215,12
Экономия при брони: -8,32 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн