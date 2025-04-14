Цефтриаксон-Дарница (Ceftriaxonum-Darnitsa)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 197 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
57,29
Экономия при брони: -5,95 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
199,46
Экономия при брони: -6,41 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
272,52
Экономия при брони: -29,78 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
53,39
Экономия при брони: -3,68 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
268,90
Экономия при брони: -8,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
53,78
Экономия при брони: -1,74 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
107,56
Экономия при брони: -3,48 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,90
Экономия при брони: -5,84 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
81,68
Экономия при брони: -11,94 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
280,17
Экономия при брони: -25,87 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
57,55
Экономия при брони: -4,47 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
209,26
Экономия при брони: -16,31 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
277,27
Экономия при брони: -39,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,71
Экономия при брони: -8,88 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
42,35
Экономия при брони: -2,63 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн