Цефтриаксон-Дарница (Ceftriaxonum-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
264,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
57,29
Экономия при брони: -5,46 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
203,89
Экономия при брони: -28,82 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
104,16
Экономия при брони: -4,93 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
53,78
Экономия при брони: -1,54 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
268,90
Экономия при брони: -7,70 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,22
Экономия при брони: -6,39 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
263,30
Экономия при брони: -28,24 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
53,66
Экономия при брони: -2,84 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
210,42
Экономия при брони: -16,26 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
275,99
Экономия при брони: -13,67 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
268,90
Экономия при брони: -7,70 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
268,90
Экономия при брони: -7,70 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
268,90
Экономия при брони: -7,70 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн