Цефтриаксон-Дарница (Ceftriaxonum-Darnitsa)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 536 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1752,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1752,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
244,50
Экономия при брони: -18,33 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
256,00
Экономия при брони: -29,83 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
56,80
Экономия при брони: -1,95 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
204,80
Экономия при брони: -23,86 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
55,15
Экономия при брони: -3,38 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
279,33
Экономия при брони: -16,46 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
56,99
Экономия при брони: -3,87 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
211,11
Экономия при брони: -33,58 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
271,56
Экономия при брони: -9,46 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
735,11
Экономия при брони: -29,16 грн