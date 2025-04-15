Цефтриаксон-Дарница (Ceftriaxonum-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 9 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
57,19
Экономия при брони: -3,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
270,35
Экономия при брони: -13,89 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
57,62
Экономия при брони: -2,79 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
217,37
Экономия при брони: -9,88 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
53,91
Экономия при брони: -2,91 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
191,63
Экономия при брони: -47,63 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
255,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
55,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
255,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Дарница
44,50
Экономия при брони: -1,50 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
268,90
Экономия при брони: -13,90 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
56,90
Экономия при брони: -2,06 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
124,87
Экономия при брони: -4,18 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
265,87
Экономия при брони: -8,89 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
57,87
Экономия при брони: -4,08 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
116,80
Экономия при брони: -9,57 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
267,78
Экономия при брони: -14,94 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
52,85
Экономия при брони: -2,52 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
157,52
Экономия при брони: -17,29 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
158,56
Экономия при брони: -7,20 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
57,66
Экономия при брони: -6,85 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
125,81
Экономия при брони: -6,52 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
272,58
Экономия при брони: -36,85 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
262,41
Экономия при брони: -25,41 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
57,04
Экономия при брони: -6,23 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
272,04
Экономия при брони: -9,73 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,82
Экономия при брони: -7,92 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
99,41
Экономия при брони: -12,33 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
278,04
Экономия при брони: -42,92 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
57,63
Экономия при брони: -5,91 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
207,99
Экономия при брони: -9,51 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
274,96
Экономия при брони: -12,57 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн