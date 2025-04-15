Цефтриаксон-Дарница (Ceftriaxonum-Darnitsa)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,70
Экономия при брони: -5,83 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
277,47
Экономия при брони: -19,28 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,74
Экономия при брони: -5,87 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
85,44
Экономия при брони: -5,54 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
277,68
Экономия при брони: -19,38 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,71
Экономия при брони: -3,91 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
213,50
Экономия при брони: -19,23 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
290,38
Экономия при брони: -18,36 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Дарница
44,60
Экономия при брони: -1,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
107,56
Экономия при брони: -3,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
57,65
Экономия при брони: -2,43 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
208,80
Экономия при брони: -9,05 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
269,07
Экономия при брони: -27,33 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,58
Экономия при брони: -3,74 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
213,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
279,69
Экономия при брони: -17,07 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
57,18
Экономия при брони: -1,97 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
41,43
Экономия при брони: -1,48 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
269,28
Экономия при брони: -9,78 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,34
Экономия при брони: -3,04 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
211,00
Экономия при брони: -11,25 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
274,30
Экономия при брони: -14,76 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
57,91
Экономия при брони: -6,17 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
210,58
Экономия при брони: -12,13 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
273,75
Экономия при брони: -15,66 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
57,16
Экономия при брони: -5,33 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
207,84
Экономия при брони: -8,84 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
271,50
Экономия при брони: -10,24 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,09
Экономия при брони: -6,26 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
199,36
Экономия при брони: -15,46 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
275,94
Экономия при брони: -14,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
56,82
Экономия при брони: -3,55 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
270,70
Экономия при брони: -8,67 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
57,79
Экономия при брони: -6,05 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
273,21
Экономия при брони: -14,81 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
56,66
Экономия при брони: -4,92 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
272,46
Экономия при брони: -25,36 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн