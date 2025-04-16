Цефтриаксон-Дарница (Ceftriaxonum-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,08
Экономия при брони: -7,26 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
203,02
Экономия при брони: -15,98 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
274,56
Экономия при брони: -26,07 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
54,99
Экономия при брони: -3,99 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
255,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,13
Экономия при брони: -2,79 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
214,04
Экономия при брони: -30,92 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
275,09
Экономия при брони: -13,22 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,10
Экономия при брони: -7,29 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
195,42
Экономия при брони: -26,03 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
274,64
Экономия при брони: -24,73 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,34
Экономия при брони: -2,98 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
204,16
Экономия при брони: -21,24 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
279,26
Экономия при брони: -17,22 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
52,01
Экономия при брони: -2,71 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
110,66
Экономия при брони: -5,46 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
268,90
Экономия при брони: -7,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,89
Экономия при брони: -2,49 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
203,10
Экономия при брони: -10,31 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
273,62
Экономия при брони: -11,58 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
57,28
Экономия при брони: -7,30 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
208,28
Экономия при брони: -20,37 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
270,76
Экономия при брони: -16,38 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Дарница
44,60
Экономия при брони: -2,30 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1746,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
57,98
Экономия при брони: -8,01 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
201,86
Экономия при брони: -11,91 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
274,07
Экономия при брони: -19,69 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
57,35
Экономия при брони: -7,39 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
208,54
Экономия при брони: -20,63 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
271,10
Экономия при брони: -16,72 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
57,56
Экономия при брони: -4,36 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
272,12
Экономия при брони: -17,09 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1720,40 грн