Фармакодинамика. Фармакологическое действие левофлоксацина — антибактериальное (бактерицидное). Ингибирует ДНК-гиразу (топоизомеразы II и IV), нарушает процесс суперспирализации и сшивания разрывов ДНК, подавляет деление клеток, вызывает структурные изменения цитоплазмы и гибель микроорганизмов.

Обладает широким спектром действия. Влияет преимущественно на грамотрицательные и некоторые грамположительные микроорганизмы: Citrobacter diversus, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter diversus, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes. Эффективен в отношении микроорганизмов, устойчивых к большинству антибиотиков и сульфаниламидных препаратов.

Фармакологическое действие орнидазола — антибактериальное и антипротозойное. Активен в отношении Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica и Giardia lamblia (Giardia intestinalis), а также некоторых анаэробных бактерий (Clostridium spp., Bacteroides spp., Fusobacterium) и анаэробных кокков. По механизму действия орнидазол — ДНК-тропный препарат с избирательной активностью в отношении микроорганизмов, имеющих ферментные системы, способные восстанавливать нитрогруппу и катализировать взаимодействие белков группы ферридоксинов с нитросоединениями. После проникновения препарата в клетку микроорганизма механизм его действия обусловлен восстановлением нитрогруппы под влиянием нитроредуктаз микроорганизма и активностью уже восстановленного нитроимидазола. Продукты восстановления образуют комплексы с ДНК, вызывая ее деградацию, нарушают процессы репликации и транскрипции ДНК. Кроме того, продукты метаболизма препарата обладают цитотоксическим свойством и нарушают процессы клеточного дыхания.

Фармакокинетика.

Левофлоксацин

Абсорбция. Левофлоксацин при пероральном приеме быстро и почти полностью всасывается, при этом С max в плазме крови достигается в течение 1 ч. Абсолютная биодоступность составляет около 100%. Пища почти не влияет на всасывание левофлоксацина.

Распределение. Примерно 30–40% левофлоксацина связываются с протеином плазмы крови. Кумуляционный эффект левофлоксацина при многократном приеме в дозе 500 мг 1 раз в сутки практически отсутствует. Существует незначительный, но предполагаемый кумуляционный эффект после приема дозы 500 мг 2 раза в сутки. Равновесное состояние достигается в течение 3 дней.

Проникновение в ткани и жидкости организма.

Проникновение в слизистую оболочку бронхов, бронхиальный секрет тканей легких. C max левофлоксацина в слизистой оболочке бронхов и бронхиальном секрете легких после приема 500 мг перорально составили 8,3 мкг/г и 10,8 мкг/мл соответственно. Эти показатели достигались в течение 1 ч после приема препарата.

Проникновение в ткани легких. C max левофлоксацина в тканях легких после приема 500 мг перорально составляла примерно 11,3 мкг/г и достигалась через 4–6 ч после приема препарата. Концентрация в легких превышает таковую в плазме крови.

Проникновение в содержимое пузыря. C max левофлоксацина 4,0–6,7 мкг/мл в содержимом пузыря достигается через 2–4 ч после приема препарата в течение 3 дней в дозах 500 мг 1–2 раза в сутки соответственно.

Проникновение в СМЖ. Левофлоксацин плохо проникает в СМЖ.

Проникновение в ткани простаты. При пероральном приеме 500 мг левофлоксацина 1 раз в сутки в течение 3 дней средние концентрации в тканях простаты достигали 8,7; 8,2 и 2,0 мкг/г через 2, 6 и 24 ч соответственно; средний коэффициент концентрации простата/плазма крови составил 1,84.

Концентрация в моче. Средняя концентрация в моче через 8–12 ч после однократного приема внутрь дозы 150, 300 или 500 мг левофлоксацина составляла 44; 91 и 200 мг/л соответственно.

Метаболизм. Левофлоксацин метаболизируется в незначительной степени, метаболитами являются десметил-левофлоксацин и левофлоксацин N-оксид. Эти метаболиты составляют менее 5% количества препарата, выводимого с мочой. Левофлоксацин является стереохимически стабильным и не подвергается инверсии хиральной структуры.

Выведение. После перорального и в/в введения левофлоксацин выводится из плазмы крови относительно медленно (T ½ — 6–8 ч). Выводится обычно почками (85% введенной дозы).

Нет существенных различий фармакокинетики левофлоксацина после в/в и перорального применения, это свидетельствует о том, что эти пути введения (пероральный и в/в) являются взаимозаменяемыми.

Пациенты с почечной недостаточностью. На фармакокинетику левофлоксацина влияет почечная недостаточность. При нарушении функции почек снижается почечный клиренс и клиренс креатинина, а T ½ увеличивается, как видно из нижеследующей таблицы:



Клиренс креатинина (мл/мин) <20 20–40 50–80 Почечный клиренс (мл/мин) 13 26 57 T ½ (ч) 35 27 9