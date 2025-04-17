Киев
Грандазол® (Grandazol®)

Грандазол® (Grandazol®)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
598,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
594,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
580,32 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:30
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
598,50 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
64.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
297,43 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
510,59 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-А/1
64.9 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
510,59 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Носовка, ул. Центральная, 33-В
65.4 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
396,57 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
624,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
737,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черновола Вячеслава, 2-А
114.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
759,52
Экономия при брони: -44,19 грн
715,33 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Амосова Академика, 139
115.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
717,30
Экономия при брони: -0,10 грн
717,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.2 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
717,30
Экономия при брони: -46,00 грн
671,30 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
659,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Милославская, 43
117.8 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
731,84 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Радунская, 7
118.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
666,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
728,15
Экономия при брони: -70,19 грн
657,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
764,32
Экономия при брони: -49,05 грн
715,27 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
118.4 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
642,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
752,13
Экономия при брони: -79,90 грн
672,23 грн
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