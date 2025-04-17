Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
64.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-А/1
64.9 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Носовка, ул. Центральная, 33-В
65.4 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Бровары, ул. Черновола Вячеслава, 2-А
114.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
759,52
Экономия при брони: -44,19 грн
Подорожник
Бровары, ул. Амосова Академика, 139
115.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
717,30
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.2 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
717,30
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптекарь
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Милославская, 43
117.8 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Радунская, 7
118.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
728,15
Экономия при брони: -70,19 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
764,32
Экономия при брони: -49,05 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
118.4 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
752,13
Экономия при брони: -79,90 грн