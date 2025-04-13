Киев (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
757,30
Экономия при брони: -72,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
717,30
Экономия при брони: -34,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
740,66
Экономия при брони: -25,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
748,69
Экономия при брони: -32,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
761,24
Экономия при брони: -45,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
765,33
Экономия при брони: -79,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
766,19
Экономия при брони: -93,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
766,19
Экономия при брони: -125,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
740,88
Экономия при брони: -77,69 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
763,10
Экономия при брони: -121,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
761,45
Экономия при брони: -46,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
763,68
Экономия при брони: -48,34 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
705,27
Экономия при брони: -47,27 грн