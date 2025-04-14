Одесса (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Одесса
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
741,09
Экономия при брони: -111,17 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
755,65
Экономия при брони: -125,73 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
743,31
Экономия при брони: -113,28 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
754,79
Экономия при брони: -125,29 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
746,18
Экономия при брони: -116,68 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
749,19
Экономия при брони: -90,70 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
744,96
Экономия при брони: -58,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
759,37
Экономия при брони: -73,11 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Канатная, 78
4.8 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, просп. Леси Украинки, 16/1
5.3 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
729,65
Экономия при брони: -48,21 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
5.3 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
764,47
Экономия при брони: -78,21 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33
5.4 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
5.4 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
748,33
Экономия при брони: -41,42 грн