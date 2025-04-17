Винница (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 43
1.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Синеводская, 140
3.3 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
619,60
Экономия при брони: -97,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
5.9 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 112
6.2 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 22
7.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
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Закрыто
Открывается в 08:00
Агрономичное, ул. Центральная, 2-А
10.5 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Шаргород, ул. Черновола Вячеслава, 9-Б
63.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
532,89
Экономия при брони: -0,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
67.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
476,08
Экономия при брони: -0,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Европейская, 132
72.9 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
546,48
Экономия при брони: -0,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Полтавская, 89/2-А
101.3 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 6
106.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
717,30
Экономия при брони: -28,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
110.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
520,48
Экономия при брони: -0,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
111.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм