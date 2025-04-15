Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
676,00
Экономия при брони: -64,00 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
676,00
Экономия при брони: -59,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
699,00
Экономия при брони: -87,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
676,00
Экономия при брони: -59,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
9.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
751,56
Экономия при брони: -111,95 грн
В городах рядом
Аптека шар@
Днепр, просп. Поля Александра, 92
66.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
67.5 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
69.2 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
683,10
Экономия при брони: -100,70 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
69.2 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
70.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
683,10
Экономия при брони: -100,70 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Пастера, 2
70.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
70.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
70.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Днепр, просп. Слобожанский, 12
71.4 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
72.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
72.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Днепр, ул. Временная, 2
72.8 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Калиновая, 14
73.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм