Николаев (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
777,17
Экономия при брони: -25,26 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
756,79
Экономия при брони: -41,40 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
751,63
Экономия при брони: -36,33 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
761,60
Экономия при брони: -126,10 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
763,25
Экономия при брони: -47,41 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Медпрепараты
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 1/9
4.8 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Николаевская, 22
4.9 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Мира, 40-А
5.4 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм