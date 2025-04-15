Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
742,67
Экономия при брони: -90,73 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
D.s.
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
717,30
Экономия при брони: -115,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
765,40
Экономия при брони: -79,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
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Аптека бам
Закрыто
Открывается через 1 мин
Рогатин, пл. Роксоланы, 28-А
64.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
592,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Эко аптека
Закрыто
Открывается через 1 мин
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
69.4 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Пульс
Сокаль, ул. Ярослава Мудрого, 26
72.4 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Трускавец, бульв. Торосевича, 5
72.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Броды, ул. Стефаника, 5
85.2 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
683,10
Экономия при брони: -26,10 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 1 мин
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
577,31
Экономия при брони: -4,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 1 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 1 мин
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
573,84
Экономия при брони: -9,84 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 1 мин
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
606,03
Экономия при брони: -3,44 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 1 мин
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 48
114.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
683,10
Экономия при брони: -119,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 50
114.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм