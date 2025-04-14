Днепр (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Днепр
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
683,10
Экономия при брони: -100,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Не болей
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
4.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
683,10
Экономия при брони: -100,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 92
4.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
5.5 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
8.5 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Не болей
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Березинская, 28
9.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
9.2 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
9.4 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Временная, 2
9.5 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
10.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Калиновая, 14
10.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
10.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
762,46
Экономия при брони: -104,10 грн