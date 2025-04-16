Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеках в Кривой Рог
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Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
757,15
Экономия при брони: -88,19 грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
676,00
Экономия при брони: -56,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
753,21
Экономия при брони: -49,60 грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
757,37
Экономия при брони: -138,62 грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
741,79
Экономия при брони: -37,87 грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
754,21
Экономия при брони: -38,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
748,69
Экономия при брони: -33,19 грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
676,00
Экономия при брони: -56,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
720,02
Экономия при брони: -101,05 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
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Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
676,00
Экономия при брони: -56,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
729,79
Экономия при брони: -47,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
747,40
Экономия при брони: -111,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
720,63
Экономия при брони: -115,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
724,59
Экономия при брони: -43,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
755,57
Экономия при брони: -40,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
710,05
Экономия при брони: -28,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 52-Б
3.2 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Грандазол® раствор для инфузий 5 мг/мл + 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм