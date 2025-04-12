

Противопоказанные комбинации

Метотрексат — при комбинированном применении с салицилатами в дозе ≥15 мг/нед повышается гематологическая токсичность метотрексата вследствие снижения почечного клиренса метотрексата противовоспалительными агентами и вытеснения его из связи с белками плазмы крови.

Ингибиторы МАО — при комбинированном применении с кофеином возможно повышение АД.

Пероральные антикоагулянты — при комбинированном применении с ацетилсалициловой кислотой в дозе >3 г/сут антикоагулянты вытесняются из связей с белками плазмы крови.

Комбинации, которые следует применять с осторожностью

Ацетилсалициловая кислота

Аллопуринол, антигипертензивные средства, антидепрессанты, антихолинэстеразные средства, гормональные контрацептивы, гризеофульвин, дигитоксин, доксициклин, сульфинпиразон, эстрогены — при комбинированном применении с ацетилсалициловой кислотой снижается эффект вышеуказанных лекарственных средств.

Пероральные антидиабетические препараты группы производных сульфонилмочевины, инсулин, урикозурические средства (кроме бензбромарона, пробенецида), пенициллины, антиагреганты, антикоагулянты, фибринолитики — при комбинированном применении с ацетилсалициловой кислотой усиливается действие вышеуказанных лекарственных средств. Повышается риск развития кровотечений.

Алкалоиды рауфольфии, пропранолол, фенобарбитал, антациды — при комбинированном применении с ацетилсалициловой кислотой уменьшается выраженность эффекта последней.

Фенитоин, вальпроевая кислота — при комбинированном применении с ацетилсалициловой кислотой усиливается действие обоих препаратов и повышается токсичность вальпроевой кислоты в результате вытеснения последней из связи с белками плазмы крови.

НПВП — при комбинированном применении с ацетилсалициловой кислотой в высоких дозах повышается риск возникновения язв и желудочно-кишечных кровотечений.

Системные глюкокортикоиды — при комбинированном применении с ацетилсалициловой кислотой повышается риск развития желудочно-кишечного кровотечения. Также одновременное применение глюкокортикоидов (кроме гидрокортизона) и ацетилсалициловой кислоты приводит к снижению уровня последней в крови и повышению риска передозировки после окончания лечения.

Алкоголь — при сочетанном применении с ацетилсалициловой кислотой увеличивает повреждение слизистой оболочки ЖКТ и длительность кровотечения в результате аддитивного эффекта.

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, левамизол — при комбинированном применении с ацетилсалициловой кислотой повышается риск возникновения желудочно-кишечных кровотечений в результате возможного синергичного действия.

Антигистаминные препараты, буметанид, аскорбиновая кислота в высоких дозах — при комбинированном применении с ацетилсалициловой кислотой повышается риск развития побочных эффектов последней.

Зидовудин — при комбинированном применении с ацетилсалициловой кислотой усиливается токсичность обоих препаратов.

Препараты золота — при комбинированном применении с ацетилсалициловой кислотой повышается вероятность поражения почек.

Ибупрофен — при комбинированном применении с ацетилсалициловой кислотой подавляется способность последней к необратимому ингибированию тромбоцитов. Поэтому лечение ибупрофеном пациентов с риском развития кардиоваскулярных заболеваний может ограничивать кардиопротекторное действие ацетилсалициловой кислоты.

Ингибиторы АПФ — при комбинированном применении с ацетилсалициловой кислотой в высоких дозах снижается почечная фильтрация за счет угнетения простагландинов, оказывающих сосудорасширяющее действие, и уменьшается выраженность гипотензивного действия.

Опиоидные анальгетики, анксиолитики, снотворные, седативные и психотропные средства — при комбинированном применении с ацетилсалициловой кислотой возможна заторможенность. Усиливаются эффекты опиоидных анальгетиков.

Метотрексат, который применяется в дозе <15 мг/нед — при комбинированном применении с ацетилсалициловой кислотой повышается гемотоксический эффект метотрексата в результате снижения почечного клиренса метотрексата противовоспалительными препаратами в целом и вытеснения его из связи с белками плазмы крови, которые связываются с салицилатами.

Дигоксин — при комбинированном применении с ацетилсалициловой кислотой концентрация дигоксина в плазме крови повышается в результате снижения почечной экскреции.

Барбитураты — при комбинированном применении с ацетилсалициловой кислотой повышается концентрация барбитуратов в крови в результате вытеснения их из связи с белками плазмы крови.

Натрия гидрокарбонат — при комбинированном применении с ацетилсалициловой кислотой повышается почечный клиренс последней.

Диуретики — при комбинированном применении с ацетилсалициловой кислотой в высоких дозах снижается клубочковая фильтрация вследствие снижения синтеза простагландинов в почках.

Парацетамол

М-холиноблокаторы, метотрексат, непрямые антикоагулянты — при комбинированном применении с парацетамолом усиливается действие вышеуказанных лекарственных средств.

Спиронолактон, сульфинпиразон — при комбинированном применении с парацетамолом уменьшается выраженность действия вышеуказанных препаратов.

Анальгетики — при комбинированном применении с парацетамолом усиливается анальгезирующий эффект.

Психотропные лекарственные средства, наркотические анальгетики — при комбинированном применении с парацетамолом усиливается наркотический эффект.

Антидепрессанты — при комбинированном применении с парацетамолом усиливается седативный эффект.

Пероральные гипогликемические средства, инсулин — при комбинированном применении с парацетамолом усиливается гипогликемический эффект.

Антигистаминные лекарственные средства — при комбинированном применении с парацетамолом у больных с нарушением функции печени возможна заторможенность.

Органические нитраты — при комбинированном применении с парацетамолом возможно значительное снижение АД.

НПВП, салицилаты — при комбинированном применении с парацетамолом повышается риск возникновения язвы желудка и кровотечения; длительное применение повышает риск развития токсической нефропатии, а также онкологических заболеваний почек и мочевого пузыря.

Кортикостероиды системного действия — при комбинированном применении с парацетамолом увеличивается выраженность действия кортикостероидов, повышается вероятность ульцерогенного и гепатотоксического действия, усиливается риск возникновения желудочно-кишечных кровотечений.

Барбитураты — при комбинированном применении с парацетамолом повышается риск токсического влияния на печень и уменьшается выраженность действия парацетамола.

Алкогольсодержащие препараты и напитки, изониазид, карбамазепин, примидон, сульфинпиразон, фенитоин, ритонавир, препараты, подщелачивающие мочу, противоэпилептические средства, рифампицин, гепатотоксические лекарственные средства — при комбинированном применении с парацетамолом значительно усиливается токсическое влияние на печень.

Метоклопрамид, домперидон — при одновременном применении с парацетамолом увеличивается скорость всасывания последнего.

Колестирамин, антациды — при сочетанном применении с парацетамолом уменьшаются скорость и степень всасывания последнего.

Тетрациклины — при одновременном применении с парацетамолом ухудшается всасывание тетрациклинов.

Бусульфан — при комбинированном применении с парацетамолом возможно снижение клиренса бусульфана.

Хлорамфеникол — при комбинированном применении с парацетамолом Т ½ хлорамфеникола увеличивается в 5 раз.

Кофеин

Производные ксантина, α- и β-адреномиметики, психостимулирующие лекарственные средства, тиреотропные лекарственные средства, анальгетики-антипиретики — при комбинированном применении с кофеином усиливаются эффекты вышеуказанных лекарственных средств.

Опиоидные анальгетики, анксиолитики, снотворные и седативные средства — при комбинированном применении с кофеином снижает эффект вышеуказанных лекарственных средств.

Циметидин, гормональные контрацептивы, изониазид — при комбинированном применении с кофеином усиливается действие последнего.

Колестирамин, холинолитики, антидепрессанты, блокаторы β-адренорецепторов, щелочи — при комбинированном применении с кофеином возможно уменьшение выраженности действия последнего.

Ципрофлоксацин, эноксацин, норфлоксацин, офлоксацин, эритромицин, антиаритмические препараты (мексилетин) — при комбинированном применении с кофеином повышается риск токсического действия последнего вследствие снижения клиренса кофеина.

Эрготамин — при комбинированном применении с кофеином улучшается всасывание эрготамина в ЖКТ.

Препараты лития — при комбинированном применении с кофеином снижается концентрация лития в крови.