Цитрамон Макси (Citramon Maxi)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
185,90
Экономия при брони: -26,70 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
346,16
Экономия при брони: -42,32 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,17
Экономия при брони: -2,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
185,90
Экономия при брони: -26,70 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
79,64
Экономия при брони: -3,68 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
185,90
Экономия при брони: -26,70 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
444,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
174,81
Экономия при брони: -19,37 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
410,37
Экономия при брони: -91,53 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
185,90
Экономия при брони: -26,70 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
454,30
Экономия при брони: -74,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
103,00
Экономия при брони: -5,50 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
173,25
Экономия при брони: -17,29 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
422,03
Экономия при брони: -46,73 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
185,90
Экономия при брони: -26,70 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
454,70
Экономия при брони: -74,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,28
Экономия при брони: -5,21 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
170,25
Экономия при брони: -15,19 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
409,53
Экономия при брони: -33,31 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
181,30
Экономия при брони: -22,10 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
444,00
Экономия при брони: -64,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,63
Экономия при брони: -5,56 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
170,92
Экономия при брони: -15,64 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
328,92
Экономия при брони: -27,69 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,66
Экономия при брони: -9,60 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
174,55
Экономия при брони: -19,17 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
327,81
Экономия при брони: -26,83 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница