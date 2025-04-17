Киев
Цитрамон Макси (Citramon Maxi)

Цитрамон Макси (Citramon Maxi)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
185,90
Экономия при брони: -26,70 грн
159,20 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
346,16
Экономия при брони: -42,32 грн
303,84 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
153,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,17
Экономия при брони: -2,80 грн
90,37 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
74,04 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
185,90
Экономия при брони: -26,70 грн
159,20 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
79,64
Экономия при брони: -3,68 грн
75,96 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
185,90
Экономия при брони: -26,70 грн
159,20 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
444,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
75,50 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
174,81
Экономия при брони: -19,37 грн
155,44 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
410,37
Экономия при брони: -91,53 грн
318,84 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
185,90
Экономия при брони: -26,70 грн
159,20 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
454,30
Экономия при брони: -74,50 грн
379,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,35 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
146,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
103,00
Экономия при брони: -5,50 грн
97,50 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
173,25
Экономия при брони: -17,29 грн
155,96 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
422,03
Экономия при брони: -46,73 грн
375,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
169,44 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
185,90
Экономия при брони: -26,70 грн
159,20 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
454,70
Экономия при брони: -74,90 грн
379,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
73,50 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
149,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,28
Экономия при брони: -5,21 грн
84,07 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
170,25
Экономия при брони: -15,19 грн
155,06 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
409,53
Экономия при брони: -33,31 грн
376,22 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
181,30
Экономия при брони: -22,10 грн
159,20 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
444,00
Экономия при брони: -64,20 грн
379,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
82,45 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
169,42 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,63
Экономия при брони: -5,56 грн
84,07 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
170,92
Экономия при брони: -15,64 грн
155,28 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
328,92
Экономия при брони: -27,69 грн
301,23 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
74,04 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
157,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
320,83 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,66
Экономия при брони: -9,60 грн
84,06 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
174,55
Экономия при брони: -19,17 грн
155,38 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
327,81
Экономия при брони: -26,83 грн
300,98 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
153,50 грн
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