Цитрамон Макси (Citramon Maxi)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 834 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
185,90
Экономия при брони: -21,40 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
444,00
Экономия при брони: -53,90 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
170,20
Экономия при брони: -23,51 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
406,20
Экономия при брони: -56,15 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
88,11
Экономия при брони: -2,80 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
169,38
Экономия при брони: -9,35 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
407,44
Экономия при брони: -24,68 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
170,20
Экономия при брони: -23,51 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,38
Экономия при брони: -5,58 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
174,27
Экономия при брони: -15,05 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
77,57
Экономия при брони: -16,89 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
186,00
Экономия при брони: -21,50 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
444,00
Экономия при брони: -53,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница