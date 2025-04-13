Киев
Цитрамон Макси (Citramon Maxi)

Цитрамон Макси (Citramon Maxi)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 834 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,52 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
174,82 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
416,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
74,04 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
160,50 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
304,17 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,66 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,92 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
415,85 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
153,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
305,27 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,52 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,92 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
416,05 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
390,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
185,90
Экономия при брони: -21,40 грн
164,50 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
444,00
Экономия при брони: -53,90 грн
390,10 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
170,20
Экономия при брони: -23,51 грн
146,69 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
74,04 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
320,54 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,44 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,56 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
396,60 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
406,20
Экономия при брони: -56,15 грн
350,05 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
88,11
Экономия при брони: -2,80 грн
85,31 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
169,38
Экономия при брони: -9,35 грн
160,03 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
407,44
Экономия при брони: -24,68 грн
382,76 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
79,82 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,88 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
83,52 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
153,82 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
376,00 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
170,20
Экономия при брони: -23,51 грн
146,69 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
173,36 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
74,11 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
160,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,38
Экономия при брони: -5,58 грн
85,80 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
174,27
Экономия при брони: -15,05 грн
159,22 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
77,57
Экономия при брони: -16,89 грн
60,68 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
186,00
Экономия при брони: -21,50 грн
164,50 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
444,00
Экономия при брони: -53,90 грн
390,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
157,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
305,27 грн
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