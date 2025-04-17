Цитрамон Макси (Citramon Maxi)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,06
Экономия при брони: -5,71 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
175,93
Экономия при брони: -16,19 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
413,12
Экономия при брони: -36,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
186,00
Экономия при брони: -23,20 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
443,80
Экономия при брони: -58,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,53
Экономия при брони: -7,18 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
89,40
Экономия при брони: -7,20 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
186,00
Экономия при брони: -23,20 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
444,00
Экономия при брони: -58,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
190,30
Экономия при брони: -27,50 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
454,30
Экономия при брони: -68,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
95,25
Экономия при брони: -13,85 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
443,80
Экономия при брони: -58,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,91
Экономия при брони: -6,56 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
173,36
Экономия при брони: -23,26 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
417,03
Экономия при брони: -44,52 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,66
Экономия при брони: -7,31 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
172,66
Экономия при брони: -32,85 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
426,32
Экономия при брони: -100,31 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
97,60
Экономия при брони: -8,60 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
190,50
Экономия при брони: -27,70 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
355,20
Экономия при брони: -46,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,41
Экономия при брони: -5,09 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
170,51
Экономия при брони: -13,90 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
379,49
Экономия при брони: -76,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,98
Экономия при брони: -5,66 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
169,50
Экономия при брони: -34,78 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
412,77
Экономия при брони: -39,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
185,90
Экономия при брони: -23,10 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
355,04
Экономия при брони: -46,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,76
Экономия при брони: -9,56 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
177,12
Экономия при брони: -19,98 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница