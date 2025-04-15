Киев
Цитрамон Макси (Citramon Maxi)

Цитрамон Макси (Citramon Maxi)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 206 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
172,10 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
177,85
Экономия при брони: -19,76 грн
158,09 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
407,61
Экономия при брони: -30,32 грн
377,29 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
145,50 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
321,79 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,74
Экономия при брони: -23,47 грн
145,27 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
152,07
Экономия при брони: -23,78 грн
128,29 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
85,82 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
185,90
Экономия при брони: -26,60 грн
159,30 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
432,70
Экономия при брони: -53,50 грн
379,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
181,30 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
81,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
160,50 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
336,88 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
76,50 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
190,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
190,50
Экономия при брони: -31,20 грн
159,30 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
259,62
Экономия при брони: -32,10 грн
227,52 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
172,60
Экономия при брони: -13,30 грн
159,30 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
164,84
Экономия при брони: -13,16 грн
151,68 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
81,15 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
175,71
Экономия при брони: -11,63 грн
164,08 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
309,08
Экономия при брони: -44,14 грн
264,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,48
Экономия при брони: -4,59 грн
85,89 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
172,54
Экономия при брони: -10,11 грн
162,43 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
384,02
Экономия при брони: -63,34 грн
320,68 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
181,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
190,50
Экономия при брони: -31,20 грн
159,30 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
432,70
Экономия при брони: -53,50 грн
379,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
97,60
Экономия при брони: -9,30 грн
88,30 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
186,00
Экономия при брони: -26,70 грн
159,30 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
443,80
Экономия при брони: -64,60 грн
379,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
95,15 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
186,00
Экономия при брони: -26,70 грн
159,30 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
432,70
Экономия при брони: -53,50 грн
379,20 грн
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