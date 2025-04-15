Цитрамон Макси (Citramon Maxi)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
177,85
Экономия при брони: -19,76 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
407,61
Экономия при брони: -30,32 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,74
Экономия при брони: -23,47 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
152,07
Экономия при брони: -23,78 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
185,90
Экономия при брони: -26,60 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
432,70
Экономия при брони: -53,50 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
190,50
Экономия при брони: -31,20 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
259,62
Экономия при брони: -32,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
172,60
Экономия при брони: -13,30 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
164,84
Экономия при брони: -13,16 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
175,71
Экономия при брони: -11,63 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
309,08
Экономия при брони: -44,14 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,48
Экономия при брони: -4,59 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
172,54
Экономия при брони: -10,11 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
384,02
Экономия при брони: -63,34 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
190,50
Экономия при брони: -31,20 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
432,70
Экономия при брони: -53,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
97,60
Экономия при брони: -9,30 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
186,00
Экономия при брони: -26,70 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
443,80
Экономия при брони: -64,60 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
186,00
Экономия при брони: -26,70 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
432,70
Экономия при брони: -53,50 грн