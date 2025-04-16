Киев
Цитрамон Макси (Citramon Maxi)

Цитрамон Макси (Citramon Maxi)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 193 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
181,30
Экономия при брони: -23,50 грн
157,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,82
Экономия при брони: -6,85 грн
83,97 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
173,18
Экономия при брони: -16,44 грн
156,74 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
406,56
Экономия при брони: -101,35 грн
305,21 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,72 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,88 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
77,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
150,00
Экономия при брони: -16,00 грн
134,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
350,00
Экономия при брони: -52,00 грн
298,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,34
Экономия при брони: -6,23 грн
84,11 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
198,36
Экономия при брони: -9,54 грн
188,82 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
419,67
Экономия при брони: -69,51 грн
350,16 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
70,51 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
149,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
305,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,79
Экономия при брони: -19,45 грн
70,34 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
171,12
Экономия при брони: -34,34 грн
136,78 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
308,44
Экономия при брони: -65,10 грн
243,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,63
Экономия при брони: -6,48 грн
84,15 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
172,82
Экономия при брони: -17,76 грн
155,06 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
415,72
Экономия при брони: -44,35 грн
371,37 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,98 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
94,49
Экономия при брони: -4,66 грн
89,83 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
172,51
Экономия при брони: -17,41 грн
155,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
87,40 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
152,40 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
364,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
190,30
Экономия при брони: -32,50 грн
157,80 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
444,00
Экономия при брони: -67,40 грн
376,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,80
Экономия при брони: -5,65 грн
84,15 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
171,25
Экономия при брони: -16,19 грн
155,06 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
83,54
Экономия при брони: -5,07 грн
78,47 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,66 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
157,28 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
375,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
134,43 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
336,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
74,04 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,71
Экономия при брони: -23,89 грн
144,82 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
410,83
Экономия при брони: -35,67 грн
375,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
86,30
Экономия при брони: -7,40 грн
78,90 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
432,70
Экономия при брони: -56,10 грн
376,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
86,80 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
134,50 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
339,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,31
Экономия при брони: -4,69 грн
86,62 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
172,87
Экономия при брони: -16,50 грн
156,37 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
415,84
Экономия при брони: -40,96 грн
374,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,36
Экономия при брони: -3,70 грн
86,66 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
171,00
Экономия при брони: -15,12 грн
155,88 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
401,44
Экономия при брони: -66,70 грн
334,74 грн
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