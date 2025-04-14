Цитрамон Макси (Citramon Maxi)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 424 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,62
Экономия при брони: -4,20 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
174,51
Экономия при брони: -7,20 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
407,60
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
105,31
Экономия при брони: -6,39 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
175,87
Экономия при брони: -16,65 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
346,21
Экономия при брони: -24,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
185,90
Экономия при брони: -20,70 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
454,70
Экономия при брони: -59,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
185,90
Экономия при брони: -20,70 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
454,30
Экономия при брони: -59,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
186,00
Экономия при брони: -20,80 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
454,30
Экономия при брони: -59,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница