Киев
Цитрамон Макси (Citramon Maxi)

Цитрамон Макси (Citramon Maxi)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 213 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
87,00
Экономия при брони: -10,00 грн
77,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,00
Экономия при брони: -29,00 грн
127,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
370,00
Экономия при брони: -76,00 грн
294,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
157,52 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
374,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,42
Экономия при брони: -5,61 грн
83,81 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
170,53
Экономия при брони: -10,27 грн
160,26 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
400,32
Экономия при брони: -101,03 грн
299,29 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
94,50
Экономия при брони: -4,29 грн
90,21 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
171,81
Экономия при брони: -14,74 грн
157,07 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
366,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
76,90 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
147,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
186,00
Экономия при брони: -27,80 грн
158,20 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
444,00
Экономия при брони: -66,40 грн
377,60 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
85,00
Экономия при брони: -8,00 грн
77,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
150,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
350,00
Экономия при брони: -52,00 грн
298,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
77,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
150,00
Экономия при брони: -8,00 грн
142,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
350,00
Экономия при брони: -54,00 грн
296,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
99,90
Экономия при брони: -10,10 грн
89,80 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
188,40
Экономия при брони: -30,20 грн
158,20 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
181,88
Экономия при брони: -30,84 грн
151,04 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,11
Экономия при брони: -3,01 грн
87,10 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
171,66
Экономия при брони: -5,74 грн
165,92 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
398,32
Экономия при брони: -14,91 грн
383,41 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
78,10 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
142,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
185,90
Экономия при брони: -27,70 грн
158,20 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
318,56
Экономия при брони: -16,48 грн
302,08 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
74,04 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
155,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
305,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,49
Экономия при брони: -6,64 грн
83,85 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
176,77
Экономия при брони: -12,37 грн
164,40 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
324,08
Экономия при брони: -84,75 грн
239,33 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,12
Экономия при брони: -4,80 грн
84,32 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
169,95
Экономия при брони: -9,35 грн
160,60 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
79,80
Экономия при брони: -20,25 грн
59,55 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,16
Экономия при брони: -5,17 грн
84,99 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
171,94
Экономия при брони: -11,26 грн
160,68 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
413,59
Экономия при брони: -68,01 грн
345,58 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
186,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
444,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,19
Экономия при брони: -4,20 грн
84,99 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
170,08
Экономия при брони: -9,40 грн
160,68 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
227,12
Экономия при брони: -47,35 грн
179,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,97
Экономия при брони: -7,62 грн
84,35 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
179,66
Экономия при брони: -15,26 грн
164,40 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
421,88
Экономия при брони: -38,59 грн
383,29 грн
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