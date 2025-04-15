Цитрамон Макси (Citramon Maxi)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 213 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
87,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,00
Экономия при брони: -29,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
370,00
Экономия при брони: -76,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,42
Экономия при брони: -5,61 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
170,53
Экономия при брони: -10,27 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
400,32
Экономия при брони: -101,03 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
94,50
Экономия при брони: -4,29 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
171,81
Экономия при брони: -14,74 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
186,00
Экономия при брони: -27,80 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
444,00
Экономия при брони: -66,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
85,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
350,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
150,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
350,00
Экономия при брони: -54,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
99,90
Экономия при брони: -10,10 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
188,40
Экономия при брони: -30,20 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
181,88
Экономия при брони: -30,84 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,11
Экономия при брони: -3,01 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
171,66
Экономия при брони: -5,74 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
398,32
Экономия при брони: -14,91 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
185,90
Экономия при брони: -27,70 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
318,56
Экономия при брони: -16,48 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,49
Экономия при брони: -6,64 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
176,77
Экономия при брони: -12,37 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
324,08
Экономия при брони: -84,75 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,12
Экономия при брони: -4,80 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
169,95
Экономия при брони: -9,35 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
79,80
Экономия при брони: -20,25 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,16
Экономия при брони: -5,17 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
171,94
Экономия при брони: -11,26 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
413,59
Экономия при брони: -68,01 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
186,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
444,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,19
Экономия при брони: -4,20 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
170,08
Экономия при брони: -9,40 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
227,12
Экономия при брони: -47,35 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,97
Экономия при брони: -7,62 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
179,66
Экономия при брони: -15,26 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
421,88
Экономия при брони: -38,59 грн