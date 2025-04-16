Цитрамон Макси (Citramon Maxi)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
169,30
Экономия при брони: -28,01 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
444,00 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
188,40
Экономия при брони: -29,60 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
432,70
Экономия при брони: -55,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
92,32
Экономия при брони: -4,80 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
172,99
Экономия при брони: -16,04 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
416,12
Экономия при брони: -39,49 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
190,30
Экономия при брони: -31,50 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
454,30
Экономия при брони: -77,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
173,10
Экономия при брони: -17,15 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
384,73
Экономия при брони: -65,84 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,04
Экономия при брони: -6,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
175,05
Экономия при брони: -19,10 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
246,57
Экономия при брони: -55,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
190,50
Экономия при брони: -31,70 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
432,70
Экономия при брони: -55,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека бам
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
186,00
Экономия при брони: -27,20 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
359,84
Экономия при брони: -58,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
185,90
Экономия при брони: -27,10 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
432,70
Экономия при брони: -55,40 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
174,40
Экономия при брони: -19,34 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
398,78
Экономия при брони: -45,26 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека24
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
173,12
Экономия при брони: -16,45 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
385,29
Экономия при брони: -21,79 грн