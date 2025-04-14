Киев
Цитрамон Макси (Citramon Maxi)

Цитрамон Макси (Citramon Maxi)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 313 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
157,52 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
398,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
70,51 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
162,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
320,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
158,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
311,43 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
158,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
74,11 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
85,96
Экономия при брони: -4,71 грн
81,25 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
79,20 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,30 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
79,90 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
157,50 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
74,74 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
142,00 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
142,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
84,10 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
159,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
84,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
170,30
Экономия при брони: -8,19 грн
162,11 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
149,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
171,30
Экономия при брони: -9,21 грн
162,09 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
78,90 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
149,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
158,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
336,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
170,15
Экономия при брони: -7,87 грн
162,28 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
185,90
Экономия при брони: -26,70 грн
159,20 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
454,30
Экономия при брони: -74,40 грн
379,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
96,90 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
393,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
162,00 грн
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
336,57 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Цитрамон Макси таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,60 грн
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