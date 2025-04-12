фармакодинамика. Фелодип — вазоселективный блокатор кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды аналогично дигидропиридину, который снижает АД путем снижения периферического сосудистого сопротивления. В терапевтических дозах фелодипин избирательно воздействует на гладкие мышцы артериол, не осуществляет непосредственного влияния на сократимость миокарда и проводящую систему сердца. Препарат не влияет на гладкие мышцы вен и адренергические вазомоторные механизмы, и, соответственно, прием фелодипина не вызывает симптомы ортостатической гипотензии. Фелодип оказывает незначительное натрийуретическое и диуретическое действие, а соответственно, не происходит задержка жидкости в организме.

Фелодип эффективен при различных степенях АГ. Он может использоваться в качестве монотерапии или в комбинации с другими антигипертензивными препаратами, например: блокаторы β-адренорецепторов, диуретики или ингибиторы АПФ для повышения антигипертензивного действия. Фелодип снижает систолическое и диастолическое АД и его можно назначать в случае изолированной систолической гипертензии. Фелодип сохраняет свою антигипертензивную эффективность также в комбинации с НПВП.

Фелодип оказывает антиангинальное и противоишемическое действие благодаря влиянию на баланс между потреблением и насыщением миокарда кислородом. Фелодип снижает сосудистое сопротивление коронарных сосудов. Кровоток через коронарные сосуды и насыщение миокарда кислородом повышается благодаря дилатации эпикардиальных артерий и артериол. Фелодип эффективно предупреждает образование и развитие спазма коронарных сосудов. Снижение системного АД снижает постнагрузки на левый желудочек и потребность миокарда в кислороде.

Фелодип улучшает переносимость нагрузки и уменьшает частоту возникновения приступов у пациентов со стабильной стенокардией нагрузки. Фелодип уменьшает частоту симптоматической и латентной формы ИБС у пациентов с вазоспастической формой стенокардии.

Фелодип является эффективным препаратом, который хорошо переносится взрослыми пациентами вне зависимости от возраста, расы, а также лицами с сопутствующими заболеваниями, такими как застойная сердечная недостаточность, БА и другие обструктивные заболевания легких, почечная недостаточность, сахарный диабет, подагра, гиперлипидемия, феномен Рейно, а также пациентами после трансплантации почек. Фелодип не влияет на гликемию и липидный профиль.

Механизм действия. Основная фармакодинамическая особенность фелодипина заключается в высокой сосудистой селективности. Миогенно активные гладкие мышцы резистентных артериол особенно чувствительны к действию фелодипина. Фелодипин подавляет электрическую и сократительную активность гладких мышц сосудов, воздействуя на кальциевые каналы в клеточной мембране.

Гемодинамические эффекты. Первичный гемодинамический эффект фелодипина заключается в снижении ОПСС, что приводит к снижению АД. Этот эффект является дозозависимым. В целом снижение АД отмечается через 2 ч после однократного приема и длится не менее 24 ч, а соотношение Т/Р (trough/peak — соотношение конечного и пикового эффекта) достигает показателей значительно выше 50%. Существует положительное соотношение между концентрацией препарата в плазме крови, уровнем снижения периферического сосудистого сопротивления и снижением АД.

Влияние на функцию сердца. В терапевтических дозах фелодипин не влияет на сократимость сердца, AV-проводимость и рефрактерный период AV-узла. Фелодипин положительно влияет на функцию левого желудочка, что подтверждается измерениями фракции выброса и систолического объема у пациентов с сердечной недостаточностью. Прием фелодипина не связан с нейрогуморальной активацией. Вероятно, фелодипин не влияет на продолжительность жизни пациентов. У пациентов с АГ или стенокардией возможно применение фелодипина в случае дисфункции левого желудочка. Гипотензивная терапия фелодипином связана со значительной регрессией существующей гипертрофии левого желудочка.

Влияние на функцию почек. Фелодипин оказывает незначительное натрийуретическое и диуретическое действие, поскольку снижает канальцевую реабсорбцию натрия. Задержку натрия и жидкости в организме отмечают в случае приема других сосудосуживающих препаратов. Фелодипин не влияет на суточное выведение калия или альбумина. Сосудистое сопротивление почек снижается после приема фелодипина. Нормальная скорость клубочковой фильтрации (СКФ) не изменяется. У пациентов с нарушением функции почек в процессе лечения фелодипином СКФ может повышаться.

У пациентов, принимающих циклоспорин после трансплантации почек, фелодипин снижает АД, улучшает кровоток в почках и СКФ. Фелодипин может улучшать функционирование трансплантата на ранних стадиях после трансплантации.

Эффективное снижение АД особенно полезно для пациентов с сахарным диабетом.

Фармакокинетика. Всасывание и распределение. Фелодип полностью всасывается в ЖКТ после перорального приема таблетки с модифицированным высвобождением. Биодоступность составляет около 15% у людей и не зависит от принятой дозы в течение всего терапевтического интервала. 99% фелодипина связывается с белками плазмы крови, преимущественно с альбуминами. Благодаря особенностям лекарственной формы модифицированное высвобождение фелодипина пролонгирует фазу всасывания и обеспечивает его равномерную концентрацию в плазме крови в течение 24 ч.

Метаболизм и выведение. Фелодип в основном метаболизируется в печени, все его метаболиты неактивны. Т ½ фелодипина составляет 24 ч. При длительном применении аккумуляция действующего вещества не происходит.

У пожилых пациентов и пациентов с нарушением функции печени концентрация фелодипина в плазме крови выше, чем у пациентов молодого возраста. Фармакокинетика фелодипина не изменяется у пациентов с нарушением функции почек, в том числе находящихся на гемодиализе. Около 70% дозы препарата выводится с мочой, а 30% — с калом в форме метаболитов. В неизмененном виде с мочой выводится менее 0,5% дозы.