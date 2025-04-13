Киев (адрес не указан)
Доступно в 381 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
829,14
Экономия при брони: -126,03 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1029,78
Экономия при брони: -156,53 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
692,81
Экономия при брони: -22,00 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
536,40
Экономия при брони: -17,03 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
771,24
Экономия при брони: -63,14 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1574,21
Экономия при брони: -57,24 грн
1516,97 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
809,70
Экономия при брони: -134,12 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
692,74
Экономия при брони: -91,14 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
969,20
Экономия при брони: -101,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
798,27
Экономия при брони: -88,53 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1015,12
Экономия при брони: -112,65 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1555,69
Экономия при брони: -122,87 грн
1432,82 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
789,51
Экономия при брони: -49,67 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1014,31
Экономия при брони: -35,34 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1501,31
Экономия при брони: -97,46 грн
1403,85 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
801,44
Экономия при брони: -121,82 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
597,54
Экономия при брони: -21,73 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
817,90
Экономия при брони: -124,31 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
775,74
Экономия при брони: -66,00 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1007,54
Экономия при брони: -105,07 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
777,65
Экономия при брони: -32,06 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1570,45
Экономия при брони: -78,15 грн
1492,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
767,27
Экономия при брони: -83,92 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
701,43
Экономия при брони: -48,95 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1574,93
Экономия при брони: -82,51 грн
1492,42 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30
Экономия при брони: -84,70 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
763,30
Экономия при брони: -103,70 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
677,99
Экономия при брони: -25,38 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
770,86
Экономия при брони: -71,41 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1050,61
Экономия при брони: -72,40 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1516,85
Экономия при брони: -71,64 грн
1445,21 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
778,44
Экономия при брони: -95,55 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1585,47
Экономия при брони: -149,83 грн
1435,64 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30
Экономия при брони: -84,70 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
759,40
Экономия при брони: -89,34 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
349,19
Экономия при брони: -36,82 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн