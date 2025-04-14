Одесса (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
798,80
Экономия при брони: -63,58 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
679,23
Экономия при брони: -100,21 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1016,60
Экономия при брони: -37,59 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1507,45
Экономия при брони: -63,01 грн
1444,44 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
792,78
Экономия при брони: -114,11 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
340,47
Экономия при брони: -47,12 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
652,93
Экономия при брони: -82,44 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1025,91
Экономия при брони: -47,27 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
672,01
Экономия при брони: -98,96 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1053,85
Экономия при брони: -76,17 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1057,29
Экономия при брони: -54,33 грн
1002,96 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1567,06
Экономия при брони: -80,53 грн
1486,53 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
786,08
Экономия при брони: -51,14 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
349,01
Экономия при брони: -22,68 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1013,21
Экономия при брони: -111,22 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
794,46
Экономия при брони: -59,23 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1057,20
Экономия при брони: -134,51 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
765,88
Экономия при брони: -30,80 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1019,57
Экономия при брони: -41,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1015,30
Экономия при брони: -160,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1535,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
531,55
Экономия при брони: -41,44 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн