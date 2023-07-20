ФЕЛОДИПИН (FELODIPINUM) Действующее вещество
RTECS: 3,5-пиридиндикарбоксиловой кислоты, 1,4-дигидро-4-(2,3-дихлорофенил)-2,6-диметил-, этил метил эфир.
селективный антагонист ионов кальция, производное дигидропиридина. Обладает гипотензивным, антиангинальным, слабым натрийуретическим и диуретическим эффектом. Избирательно действует на гладкие мышцы артериол, в терапевтических дозах не влияет на сократимость и проводимость миокарда.
АГ.
дозу устанавливают индивидуально. Начальная доза составляет 5 мг 1 раз в сутки. При необходимости дозу можно повысить до 10 г 1 раз в сутки.
повышенная чувствительность к производным дигидропиридина, тахикардия, артериальная гипотензия (систолическое АД <90 мм рт. ст.), коллапс, кардиогенный шок, острый инфаркт миокарда (в течение первой недели), выраженная сердечная недостаточность, период беременности (особенно I триместр) и кормления грудью.
больные обычно хорошо переносят лечение фелодипином, в некоторых случаях могут отмечаться головная боль, головокружение, гиперемия лица, ощущение жара, тахикардия, артериальная гипотензия, тошнота, общая слабость, утомляемость, аллергические реакции в виде кожной сыпи, отеки голеней и стоп.
при одновременном назначении фелодипина с циметидином и другими ингибиторами печеночного микросомального окисления его концентрация в плазме крови повышается, а при одновременном применении с индукторами ферментов (фенитоин, барбитураты, карбамазепин) — снижается.