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Активные вещества — “Ф”ФЕЛОДИПИН (FELODIPINUM)

ФЕЛОДИПИН (FELODIPINUM) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением, 5 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Фелодип Таблетки с модифицированным высвобождением, 5 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 325 аптеках
от 743,16 грн
Цены в аптеках
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением, 2,5 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Фелодип Таблетки с модифицированным высвобождением, 2,5 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 282 аптеках
от 579,95 грн
Цены в аптеках
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением, 10 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Фелодип Таблетки с модифицированным высвобождением, 10 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 161 аптеке
от 1286,07 грн
Цены в аптеках
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением, 10 мг, блистер, № 100; Тева Украина
Фелодип Таблетки с модифицированным высвобождением, 10 мг, блистер, № 100 Тева Украина
Нет в наличии
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением, 2,5 мг, блистер, № 100; Тева Украина
Фелодип Таблетки с модифицированным высвобождением, 2,5 мг, блистер, № 100 Тева Украина
Нет в наличии
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением, 5 мг, блистер, № 100; Тева Украина
Фелодип Таблетки с модифицированным высвобождением, 5 мг, блистер, № 100 Тева Украина
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки медленного высвобождения п/о.
ФЕЛОДИПИН (FELODIPINUM)
CAS №: 72509-76-3 C18H19Cl2NO4
USPDDN, RTECS: (+-)-этил метил 4-(2,3-дихлорофенил)-1,4-дигидро-2,6-диметил-3,5-пиридиндикарбоксилат.
RTECS: 3,5-пиридиндикарбоксиловой кислоты, 1,4-дигидро-4-(2,3-дихлорофенил)-2,6-диметил-, этил метил эфир.
Форма выпуска: таблетки медленного высвобождения п/о.

селективный антагонист ионов кальция, производное дигидропиридина. Обладает гипотензивным, антиангинальным, слабым натрийуретическим и диуретическим эффектом. Избирательно действует на гладкие мышцы артериол, в терапевтических дозах не влияет на сократимость и проводимость миокарда.

АГ.

дозу устанавливают индивидуально. Начальная доза составляет 5 мг 1 раз в сутки. При необходимости дозу можно повысить до 10 г 1 раз в сутки.

повышенная чувствительность к производным дигидропиридина, тахикардия, артериальная гипотензия (систолическое АД <90 мм рт. ст.), коллапс, кардиогенный шок, острый инфаркт миокарда (в течение первой недели), выраженная сердечная недостаточность, период беременности (особенно I триместр) и кормления грудью.

больные обычно хорошо переносят лечение фелодипином, в некоторых случаях могут отмечаться головная боль, головокружение, гиперемия лица, ощущение жара, тахикардия, артериальная гипотензия, тошнота, общая слабость, утомляемость, аллергические реакции в виде кожной сыпи, отеки голеней и стоп.

при одновременном назначении фелодипина с циметидином и другими ингибиторами печеночного микросомального окисления его концентрация в плазме крови повышается, а при одновременном применении с индукторами ферментов (фенитоин, барбитураты, карбамазепин) — снижается.