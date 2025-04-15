Днепр (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1034,12
Экономия при брони: -67,07 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1546,37
Экономия при брони: -137,17 грн
1409,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1082,95
Экономия при брони: -83,28 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
760,60
Экономия при брони: -261,40 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1016,20
Экономия при брони: -240,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
659,74
Экономия при брони: -80,69 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1102,28
Экономия при брони: -123,97 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1543,19
Экономия при брони: -101,92 грн
1441,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1031,56
Экономия при брони: -111,37 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1557,24
Экономия при брони: -117,81 грн
1439,43 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1490,21
Экономия при брони: -79,11 грн
1411,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1070,58
Экономия при брони: -133,82 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1540,43
Экономия при брони: -136,10 грн
1404,33 грн