Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1001,09
Экономия при брони: -152,74 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1027,39
Экономия при брони: -50,83 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
804,90
Экономия при брони: -77,09 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1071,09
Экономия при брони: -92,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1028,76
Экономия при брони: -541,05 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
989,90
Экономия при брони: -152,21 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
803,22
Экономия при брони: -75,61 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1032,02
Экономия при брони: -52,97 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1507,11
Экономия при брони: -67,10 грн
1440,01 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
792,02
Экономия при брони: -63,57 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
729,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн