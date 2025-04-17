Винница (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1061,86
Экономия при брони: -165,73 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1573,94
Экономия при брони: -83,27 грн
1490,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1069,62
Экономия при брони: -173,49 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1558,14
Экономия при брони: -110,16 грн
1447,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
979,70
Экономия при брони: -131,40 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
646,46
Экономия при брони: -80,64 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
776,97
Экономия при брони: -123,38 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1033,84
Экономия при брони: -137,71 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1547,59
Экономия при брони: -96,32 грн
1451,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1071,13
Экономия при брони: -175,00 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,20
Экономия при брони: -131,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
528,11
Экономия при брони: -81,95 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1054,26
Экономия при брони: -158,04 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1565,48
Экономия при брони: -71,26 грн
1494,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
797,28
Экономия при брони: -127,97 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1060,95
Экономия при брони: -164,73 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,20
Экономия при брони: -131,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
356,34
Экономия при брони: -55,84 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1056,23
Экономия при брони: -96,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
653,93
Экономия при брони: -110,23 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
499,76
Экономия при брони: -19,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1039,47
Экономия при брони: -137,89 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
995,81
Экономия при брони: -35,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,20
Экономия при брони: -131,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн