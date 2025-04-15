Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1016,92
Экономия при брони: -155,55 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1453,64
Экономия при брони: -77,26 грн
1376,38 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
942,00
Экономия при брони: -335,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1428,00
Экономия при брони: -53,10 грн
1374,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
978,90
Экономия при брони: -282,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1486,20
Экономия при брони: -56,30 грн
1429,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1005,63
Экономия при брони: -34,77 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
652,93
Экономия при брони: -188,16 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
711,22
Экономия при брони: -102,80 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1026,24
Экономия при брони: -47,38 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1519,13
Экономия при брони: -81,63 грн
1437,50 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
676,67
Экономия при брони: -24,20 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1502,76
Экономия при брони: -60,40 грн
1442,36 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
942,00
Экономия при брони: -95,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн