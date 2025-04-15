Львов (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
345,78
Экономия при брони: -38,96 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1073,32
Экономия при брони: -137,00 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1066,83
Экономия при брони: -130,51 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1015,30
Экономия при брони: -202,20 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
978,90
Экономия при брони: -165,80 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
341,09
Экономия при брони: -51,41 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
646,46
Экономия при брони: -104,12 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
652,86
Экономия при брони: -110,52 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
763,30
Экономия при брони: -173,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1015,30
Экономия при брони: -202,20 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1407,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн