Николаев (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1010,86
Экономия при брони: -131,61 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1528,41
Экономия при брони: -88,24 грн
1440,17 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1051,28
Экономия при брони: -73,02 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1532,27
Экономия при брони: -87,83 грн
1444,44 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
813,36
Экономия при брони: -77,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1082,34
Экономия при брони: -104,08 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1549,54
Экономия при брони: -112,00 грн
1437,54 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
776,11
Экономия при брони: -40,88 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1032,38
Экономия при брони: -156,80 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
509,20
Экономия при брони: -18,78 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1009,23
Экономия при брони: -133,65 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1034,09
Экономия при брони: -55,49 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1591,07
Экономия при брони: -101,30 грн
1489,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1025,60
Экономия при брони: -47,25 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1518,99
Экономия при брони: -86,34 грн
1432,65 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1077,07
Экономия при брони: -98,95 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1009,15
Экономия при брони: -30,44 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1543,56
Экономия при брони: -91,72 грн
1451,84 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
811,15
Экономия при брони: -76,22 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1060,24
Экономия при брони: -82,12 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1593,56
Экономия при брони: -104,04 грн
1489,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
736,90 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1023,43
Экономия при брони: -45,19 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1452,40 грн