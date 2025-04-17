Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1466,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1466,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1466,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1466,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1466,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1533,47
Экономия при брони: -81,87 грн
1451,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1466,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1052,63
Экономия при брони: -158,60 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1466,90 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1466,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1517,05
Экономия при брони: -61,43 грн
1455,62 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1466,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1466,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1466,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1466,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1466,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
786,23
Экономия при брони: -43,13 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1046,25
Экономия при брони: -68,14 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1466,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1466,90 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
744,30 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
980,10 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1466,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 2.5 мг блистер №30
Тева Украина
772,73
Экономия при брони: -30,33 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 5 мг блистер №30
Тева Украина
1007,63
Экономия при брони: -35,68 грн
Фелодип таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
Тева Украина
1492,97
Экономия при брони: -43,91 грн
1449,06 грн