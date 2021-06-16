Алотендин (Alotendin®) (173261) - инструкция по применению ATC-классификация
Алотендин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Амлодипин — антагонист ионов кальция (блокатор медленных кальциевых каналов), блокирует трансмембранный ток ионов кальция к клеткам гладких мышц миокарда и сосудов. Механизм антигипертензивного действия амлодипина обусловлен прямым релаксирующим действием на гладкие мышцы сосудов. Антиангинальный эффект амлодипина обусловлен двумя механизмами:
- расширение периферических артериол и, как результат, снижение ОПСС (постнагрузки). Поскольку ЧСС не изменяется, снижение нагрузки на сердце уменьшает потребление энергии миокардом и его потребность в кислороде;
- расширение основных коронарных артерий и артериол как в неизмененных, так и в ишемизированных зонах миокарда. Эта дилатация увеличивает поступление кислорода к миокарду у больных вазоспастической стенокардией (стенокардия Принцметала или вариантная стенокардия).
У пациентов с АГ прием амлодипина 1 раз в сутки обеспечивает клинически значимое снижение АД на протяжении 24 ч. Благодаря медленному началу действия амлодипина не отмечают резкого снижения АД.
У пациентов со стенокардией амлодипин удлиняет общее время выполнения физической нагрузки, время до возникновения приступа стенокардии и время до возникновения значимой депрессии сегмента ST, а также снижает частоту приступов стенокардии и уменьшает потребность в нитроглицерине.
Амлодипин не вызывает нежелательных метаболических эффектов или изменений уровня липидов в плазме крови, поэтому может применяться у пациентов с БА, сахарным диабетом и подагрой.
Бисопролол — селективный блокатор β1-адренорецепторов, без ВСА, а также без выраженных мембраностабилизирующих свойств.
Блокирует β1-адренорецепторы и уменьшает влияние на них катехоламинов. Оказывает антигипертензивное и антиангинальное действие.
Механизм антигипертензивного действия осуществляется путем уменьшения минутного объема сердца, симпатической стимуляции периферических сосудов и высвобождения ренина почками.
Антиангинальное действие связано с блокадой β1-адренорецепторов, что приводит к снижению потребности миокарда в кислороде посредством отрицательного хронотропного и инотропного действия. Таким образом, бисопролол устраняет или уменьшает выраженность симптомов ишемии.
Максимальный эффект проявляется через 3–4 ч после перорального приема. Обычно максимальный гипотензивный эффект достигается через 2 нед применения.
Фармакокинетика
Амлодипин. После перорального приема в терапевтических дозах амлодипин хорошо всасывается и достигает Сmax в крови через 6–12 ч после применения. Прием пищи не влияет на биодоступность амлодипина. Абсолютная биодоступность составляет 64–80%. Объем распределения — около 21 л/кг. В исследованиях in vitro выявлено, что около 93–98% циркулирующего амлодипина связывается с белками плазмы крови.
Амлодипин метаболизируется в печени с образованием неактивных метаболитов, 10% препарата выводится с мочой в неизмененном виде и 60% — в виде метаболитов, 20–25% — с калом.
Т½ из плазмы крови составляет около 35–50 ч, что позволяет принимать препарат 1 раз в сутки.
Бисопролол почти полностью (до 90%) абсорбируется в ЖКТ. Эффект первого прохождения через печень выражен незначительно (около 10%), абсолютная биодоступность — около 90%. Т½ из плазмы крови составляет 10–12 ч, это обеспечивает терапевтический эффект на протяжении 24 ч после однократного приема суточной дозы.
Объем распределения — 3,5 л/кг. Связывание с белками плазмы крови — 30%.
Бисопролол выводится из организма двумя путями. 50% метаболизируется в печени до неактивных метаболитов, которые выводятся почками. Оставшиеся 50% экскретируются почками в неизмененном виде. В организме человека активные метаболиты не образуются.
Показания Алотендин
АГ как монотерапия или в комбинации с другими антигипертензивными средствами.
Хроническая стабильная стенокардия — как монотерапия или в комбинации с другими антиангинальными средствами.
Как заместительная терапия у пациентов, у которых АД и/или стабильная стенокардия адекватно контролируются одновременным применением амлодипина и бисопролола в тех же дозах.
Применение Алотендин
рекомендуемая суточная доза составляет 1 таблетку соответствующего дозирования, которую желательно принимать утром независимо от приема пищи, не разжевывая.
Максимальная суточная доза — 1 таблетка Алотендина 10 мг/10 мг/сут.
Диапазон дозирования препарата позволяет гибко подобрать соотношение компонентов в зависимости от клинической необходимости.
Лечение не следует прекращать внезапно, поскольку это может привести к временному ухудшению клинического состояния. Особенно это касается пациентов с ИБС. Рекомендуют постепенное снижение дозы.
Нарушение функции печени и почек. При печеночной недостаточности элиминация амлодипина замедляется. Особых рекомендаций относительно дозирования амлодипина нет, поэтому препарат у пациентов с нарушением функции печени необходимо назначать с осторожностью. При тяжелой печеночной недостаточности суточная доза бисопролола не должна превышать 10 мг.
У пациентов с легкой или умеренной почечной недостаточностью нет необходимости изменять дозирование. При тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина <20 мл/мин) суточная доза бисопролола не должна превышать 10 мг.
Пациентам пожилого возраста можно назначать обычные дозы препарата.
Комбинированный препарат амлодипин/бисопролол не рекомендуют назначать детям в возрасте до 18 лет из-за отсутствия данных относительно безопасности и эффективности применения препарата.
Противопоказания
для таблеток амлодипин/бисопролол: повышенная чувствительность к амлодипину, производным дигидропиридина, бисопрололу и/или любому вспомогательному веществу.
Для амлодипина:
- нестабильная стенокардия;
- артериальная гипотензия тяжелой степени;
- шок (включая кардиогенный шок);
- обструкция выводного тракта левого желудочка (например стеноз аорты тяжелой степени);
- гемодинамически нестабильная сердечная недостаточность после острого инфаркта миокарда.
Для бисопролола:
- острая сердечная недостаточность или сердечная недостаточность в состоянии декомпенсации, требующая инотропной терапии;
- кардиогенный шок;
- AV-блокада II–III степени;
- синдром слабости синусного узла;
- синоатриальная блокада, брадикардия (ЧСС <60 уд./мин) перед началом лечения, артериальная гипотензия (систолическое АД <100 мм рт. ст.);
- БА, ХОБЛ;
- выраженные нарушения периферического кровообращения, синдром Рейно;
- нелеченная феохромоцитома;
- метаболический ацидоз.
Побочные эффекты
побочные реакции могут быть обусловлены каждым из компонентов препарата.
При применении амлодипина чаще возникают следующие побочные реакции: головная боль, отеки (особенно в области голени), повышенная утомляемость, сонливость, тошнота, боль в животе, приливы, сердцебиение, головокружение.
Лабораторные исследования: повышение уровня печеночных ферментов.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия; аритмия (включая брадикардию, желудочковую тахикардию и фибрилляцию предсердий); инфаркт миокарда.
Со стороны крови и лимфатической системы: лейкопения, тромбоцитопения, пурпура.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, сонливость периферическая нейропатия, обмороки, гипестезия, парестезии, нарушения вкуса, тремор, гипертонус, периферическая нейропатия.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения (включая диплопию).
Со стороны органа слуха и лабиринта: звон в ушах.
Со стороны дыхательной системы: одышка, кашель, ринит.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, боль в животе, диспепсия, гиперплазия десен, панкреатит, сухость во рту, нарушения моторики ЖКТ; гастрит; рвота.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: частое мочеиспускание, нарушение мочеиспускания, никтурия.
Со стороны кожи и подкожных тканей: повышенное потоотделение, алопеция, обесцвечивание кожи; аллергические реакции, сыпь, зуд, ангионевротический отек, мультиформная экссудативная эритема; крапивница; пурпура, изменение окраски кожи, экзантема; ангионевротический отек, мультиформная эритема, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона, отек Квинке, фотосенсибилизация.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: артралгия, миалгия, боль в спине, судороги в мышцах; отек голеней.
Метаболические нарушения: гипергликемия.
Со стороны сосудистой системы: приливы; васкулит; артериальная гипотензия.
Общие нарушения: отек, периферический отек, повышенная утомляемость; усталость, астения, увеличение или уменьшение массы тела.
Со стороны гепатобилиарной системы: холестаз, желтуха, гепатит; повышение уровня печеночных ферментов (чаще всего ассоциировалось с холестазом).
Со стороны репродуктивной системы: импотенция, гинекомастия.
Психические нарушения: депрессия, изменения настроения (включая тревожность), бессонница, спутанность сознания.
Аналогично другим антагонистам кальция сообщалось о таких побочных реакциях, как инфаркт миокарда, аритмия (в том числе желудочковая тахикардия и фибрилляция предсердий, стенокардия), однако выяснить, связаны ли они с основным заболеванием, практически невозможно.
Общие нарушения и состояния в месте введения: отеки, повышенная утомляемость, астения, боль в груди, боль, недомогание.
Исследования: увеличение или уменьшение массы тела; сообщалось об исключительных случаях развития экстрапирамидного синдрома.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях. Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеет важное значение. Это позволяет проводить непрерывный мониторинг соотношения между пользой и рисками, связанными с применением этого препарата. Врачу следует сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях в соответствии с требованиями законодательства.
При применении бисопролола
Со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардия (у пациентов с хронической сердечной недостаточностью); нарушение AV-проводимости, усиление проявлений сердечной недостаточности; признаки ухудшения сердечной недостаточности (у пациентов с хронической сердечной недостаточностью); брадикардия (у пациентов с АГ или ИБС), признаки ухудшения сердечной недостаточности (у пациентов с АГ или ИБС).
Со стороны нервной системы: головная боль*; головокружение*; нарушение сна; обмороки.
Со стороны органа зрения: снижение секреции слезной жидкости, что необходимо учитывать пациентам, которые пользуются контактными линзами; конъюнктивит.
Со стороны органа слуха и лабиринта: нарушение слуха.
Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм (особенно у больных БА или обструктивными заболеваниями бронхов в анамнезе); аллергический ринит.
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диарея, запор.
Со стороны кожи и подкожных тканей: аллергические реакции, сыпь, зуд, алопеция, псориатическая сыпь.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: мышечная слабость, судороги.
Метаболические нарушения: повышение уровня ТГ.
Со стороны сосудистой системы: ухудшение периферического кровообращения (ощущение холода в конечностях), артериальная гипотензия (особенно у пациентов с сердечной недостаточностью).
Общие нарушения: повышенная утомляемость, истощение.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение уровня печеночных ферментов (АлАТ, АсАТ), гепатит.
Со стороны репродуктивной системы: импотенция.
Психические нарушения: депрессия ночные кошмары, галлюцинации, нарушение сна.
Лабораторные показатели: повышение уровня ТГ в крови.
Общие нарушения: астения (у пациентов с хронической сердечной недостаточностью), повышенная утомляемость*; астения (у пациентов с АГ или ИБС).
*Такие симптомы, как головокружение, головная боль, повышенная утомляемость, усталость, характерны для начала лечения и часто исчезают в течение 1–2 нед.
В случае возникновения побочных явлений или нежелательных реакций пациенту необходимо немедленно проинформировать врача.
Особые указания
для амлодипина
Безопасность и эффективность применения амлодипина при гипертоническом кризе не оценивали.
Пациенты с сердечной недостаточностью. У данной категории пациентов амлодипин следует применять с осторожностью. В ходе длительного плацебо-контролируемого исследования у пациентов с сердечной недостаточностью тяжелой степени (класс III и IV по классификации NYHA) при применении амлодипина частота случаев развития отека легких была выше по сравнению с применением плацебо. У пациентов с застойной сердечной недостаточностью блокаторы кальциевых каналов, включая амлодипин, следует применять с осторожностью, поскольку они могут повышать риск сердечно-сосудистых событий и летальных случаев в будущем.
Пациенты с нарушением функции печени. T½ амлодипина и параметры AUC выше у пациентов с нарушением функции печени; рекомендаций по дозированию препарата нет. Поэтому данной категории пациентов следует начинать применение препарата с низкой дозы. Следует соблюдать осторожность как в начале применения препарата, так и при повышении дозы. Пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью может потребоваться медленный подбор дозы и тщательное наблюдение за состоянием пациента.
Пациенты пожилого возраста. Повышать дозу препарата данной категории пациентов следует с осторожностью.
Пациенты с почечной недостаточностью. Данной категории пациентов следует применять обычные дозы препарата. Изменения концентрации амлодипина в плазме крови не коррелируют со степенью нарушений функции почек. Амлодипин не выводится путем диализа.
Амлодипин не влияет на результаты лабораторных исследований.
Не рекомендуется применять амлодипин вместе с грейпфрутом или грейпфрутовым соком, поскольку у некоторых пациентов биодоступность может быть повышена, что приведет к усилению гипотензивного эффекта препарата.
Фертильность. Сообщалось об обратимых биохимических изменениях головки сперматозоида у некоторых пациентов при применении блокаторов кальциевых каналов. Клинической информации относительно потенциального влияния амлодипина на фертильность недостаточно.
Для бисопролола
Пациентам с ИБС лечение не следует прекращать внезапно без необходимости, так как это может привести к транзиторному ухудшению состояния. Бисопролол следует назначать с осторожностью пациентам с АГ или стенокардией, которая связана с сердечной недостаточностью.
Инициирование и прекращения лечения бисопрололом требует регулярного мониторинга.
Бисопролол следует применять с осторожностью при следующих состояниях:
- сахарный диабет со значительным колебанием уровня глюкозы крови; симптомы гипогликемии могут маскироваться;
- строгое голодание или диета;
- сопутствующая десенсибилизирующая терапия. Бисопролол может повышать чувствительность к аллергенам и выраженность анафилактических реакций. В таких случаях лечение эпинефрином не всегда дает положительный эффект;
- AV-блокада I степени;
- стенокардия Принцметала;
- облитерирующие заболевания периферических артерий (в начале терапии возможно усиление жалоб);
- у больных псориазом или при наличии псориаза в анамнезе применяют только после тщательной оценки соотношения польза/риск;
- при лечении бисопрололом симптомы тиреотоксикоза могут маскироваться;
- пациентам с феохромоцитомой бисопролол можно применять только после терапии блокаторами α-адренорецепторов;
- перед проведением общей анестезии необходимо обязательно предупредить врача-анестезиолога о приеме блокаторов β-адренорецепторов. У пациентов, которым планируется общая анестезия, применение блокаторов β-адренорецепторов снижает риск развития аритмии и ишемии миокарда в течение наркоза, интубации и послеоперационного периода. Рекомендовано продолжать применение блокаторов β-адренорецепторов в интраоперационный период. Анестезиолог должен учитывать потенциальное взаимодействие с другими лекарственными средствами, которое может привести к брадиаритмии, рефлекторной тахикардии и уменьшению возможностей рефлекторного механизма компенсации снижения АД. В случае отмены бисопролола перед оперативными вмешательствами дозу следует постепенно снизить и прекратить прием препарата за 48 ч до общей анестезии;
- при БА и других хронических обструктивных заболеваниях дыхательных путей, несмотря на то, что кардиоселективные блокаторы β-адренорецепторов (β1) оказывают меньшее влияние на функцию легких по сравнению с неселективными блокаторами β-адренорецепторов, следует избегать их применения, как и всех других блокаторов β-адренорецепторов, при обструктивных заболеваниях дыхательных путей, если нет веских причин для проведения терапии. В случае необходимости бисопролол следует применять с осторожностью. У пациентов с обструктивными заболеваниями дыхательных путей лечение бисопрололом следует начинать с низкой дозы и наблюдать за состоянием пациентов на предмет возникновения новых симптомов (таких как одышка, непереносимость физических нагрузок, кашель).
Препарат содержит активную субстанцию, которая дает положительные результаты при антидопинговом контроле.
Период беременности и кормления грудью
Для амлодипина
Безопасность применения амлодипина в период беременности не установлена. Применять амлодипин в период беременности рекомендуется только в тех случаях, когда нет более безопасной альтернативы, а риск, связанный с самим заболеванием, превышает возможный вред от лечения для матери и плода.
В ходе исследований на животных при применении высоких доз отмечена репродуктивная токсичность.
Период кормления грудью. Неизвестно, проникает ли амлодипин в грудное молоко. При принятии решения о продолжении кормления грудью или о применении амлодипина необходимо оценивать пользу грудного вскармливания для ребенка и пользу применения препарата для матери.
Для бисопролола
Бисопролол имеет фармакологические свойства, которые могут повлечь вредное воздействие на течение беременности и/или развитие плода/новорожденного.
Блокаторы β-адренорецепторов снижают плацентарную перфузию, что вызывает задержку роста, замирание плода, спонтанный аборт, досрочные роды. У плода и новорожденного могут развиваться гипогликемия и брадикардия. Если лечение блокаторами β-адренорецепторов необходимо, то преобладают селективные блокаторы β1-адренорецепторов.
Бисопролол не следует применять в период беременности, если для этого нет четких показаний. Если лечение бисопрололом определено как необходимое, следует проводить мониторинг маточно-плацентарного кровообращения и роста плода. В случае негативного влияния на беременность или плод, следует решить вопрос об альтернативном лечении. Новорожденные должны находиться под тщательным контролем. Гипогликемия и брадикардия обычно могут ожидаться в первые 3 дня.
Кормления грудью. Неизвестно, проникает ли препарат в грудное молоко и, если проникает, может ли бисопролол нанести вред ребенку. В связи с этим применять таблетки амлодипина/бисопролола в период кормления грудью не рекомендуется.
Дети. Алотендин не рекомендуют применять у детей.
Бисопролол. Клинические данные об эффективности и безопасности применения препарата у детей отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Учитывая разную индивидуальную реакцию пациента, способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами может нарушаться, особенно в начале лечения, при изменении лечения.
Взаимодействия
амлодипин
Препараты, одновременное применение с которыми требует осторожности: тиазидные диуретики, блокаторы β-адренорецепторов, нитраты пролонгированного действия, сублингвальный нитроглицерин, НПВП, антибиотики и пероральные гипогликемические препараты.
Одновременное применение амлодипина с дигоксином не приводит к изменению концентрации дигоксина в плазме крови и не влияет на его почечный клиренс.
Одновременное применение амлодипина с циметидином не влияет на фармакокинетику амлодипина.
Одновременное применение амлодипина с варфарином существенно не влияет на протромбиновое время.
Влияние других лекарственных средств на амлодипин. Ингибиторы CYP 3A4. Одновременное применение амлодипина и ингибиторов CYP 3A4 мощного или умеренного действия (ингибиторы протеаз, азольные противогрибковые средства, макролиды, такие как эритромицин или кларитромицин, верапамил или дилтиазем) может привести к значимому повышению экспозиции амлодипина, что может вызвать повышение риска возникновения гипотензии. Клиническое значение таких изменений может быть более выраженным у пациентов пожилого возраста. Может потребоваться клиническое наблюдение за состоянием пациента и подбор дозы.
Не рекомендуется одновременно применять амлодипин и употреблять грейпфрут или грейпфрутовый сок, поскольку у некоторых пациентов биодоступность амлодипина может повышаться, что, в свою очередь, приводит к усилению гипотензивного действия.
Индукторы CYP 3A4. Информации о влиянии индукторов CYP 3A4 на амлодипин нет. Одновременное применение амлодипина и веществ, являющихся индукторами CYP 3A4 (например рифампицина, зверобоя), может приводить к снижению концентрации амлодипина в плазме крови, поэтому применять такие комбинации следует с осторожностью.
Дантролен (инфузии). У животных отмечены фибрилляция желудочков с летальным исходом и сердечно-сосудистый коллапс, которые ассоциировались с гиперкалиемией, после применения верапамила и дантролена в/в. Из-за риска развития гиперкалиемии рекомендуется избегать применения блокаторов кальциевых каналов, таких как амлодипин, склонным к злокачественной гипертермии пациентам и при лечении злокачественной гипертермии.
Влияние амлодипина на другие лекарственные средства. Гипотензивное действие амлодипина потенцирует гипотензивное действие других антигипертензивных средств.
Такролимус. Существует риск повышения уровней такролимуса в крови при одновременном применении с амлодипином, однако фармакокинетический механизм такого взаимодействия полностью не установлен. Чтобы избежать токсичности такролимуса при одновременном применении амлодипина, необходимы регулярный мониторинг уровня такролимуса в крови и, в случае необходимости, коррекция дозы.
Циклоспорин. Исследований взаимодействий циклоспорина и амлодипина у здоровых добровольцев или в других группах не проводили, за исключением применения у пациентов с трансплантированной почкой, у которых отмечено повышение остаточной концентрации циклоспорина (в среднем на 0–40%). Для пациентов с трансплантированной почкой, которые применяют амлодипин, следует рассмотреть возможность мониторинга концентраций циклоспорина и, в случае необходимости, снизить дозу циклоспорина.
Симвастатин. Одновременное применение многократных доз амлодипина 10 мг и симвастатина в дозе 80 мг приводило к увеличению экспозиции симвастатина на 77% по сравнению с применением только симвастатина. Для пациентов, которые применяют амлодипин, дозу симвастатина следует ограничить до 20 мг/сут.
Клинические исследования взаимодействия препарата показали, что амлодипин не влияет на фармакокинетику аторвастатина, дигоксина и варфарина.
Для бисопролола
Не рекомендуется одновременное назначение. Антагонисты кальция (верапамил и в меньшей степени — дилтиазем) отрицательно влияют на сокращение, AV-проводимость и АД. Введение верапамила пациентам, которые применяют блокаторы β-адренорецепторов, может привести к значительной артериальной гипотензии и AV-блокаде.
Гипертензивные препараты центрального действия (клонидин, метилдопа, моксонидин, рилменидин): одновременное назначение этих препаратов может привести к замедлению ЧСС, минутного объема сердца и вазодилатации. Внезапная отмена препарата может повысить риск синдрома отмены в виде АГ.
Препараты, одновременное применение с которыми требует осторожности. Антагонисты кальция типа дигидропиридина, такие как нифедипин: из-за повышения риска артериальной гипотензии и риска развития сердечной недостаточности.
Антиаритмические препараты класса I (например дизопирамид, хинидин, лидокаин, фенитоин, флекаинид, пропафенон): в связи с повышением негативного влияния на инотропную функцию миокарда, AV-проводимость.
Антиаритмические препараты класса III (например амиодароном): в связи с повышением влияния на AV-проводимость.
Парасимпатомиметики: при одновременном применении может вызвать удлинение времени AV-проводимости и тем самым повысить риск брадикардии.
Местные средства, содержащие блокаторы β-адренорецепторов (глазные капли для лечения глаукомы): могут дополнять системное действие бисопролола.
Инсулин и пероральные противодиабетические средства: усиление гипогликемического эффекта. Блокада β-аренорецепторов может маскировать симптомы гипогликемии.
Сердечные гликозиды: снижение ЧСС, удлинение AV-проводимости.
НПВП: снижение антигипертензивного эффекта.
β-Симпатомиметики (изопреналин, добутамин): комбинация с бисопрололом может снизить эффекты обоих препаратов.
Симпатомиметики, которые активируют α- и β-адренорецепторы (например эпинефрин, норэпинефрин): повышают АД. Подобное взаимодействие более вероятно при применении неселективных блокаторов β-адренорецепторов.
Производные эрготамина: обострение нарушений периферического кровообращения.
Трициклические антидепрессанты, барбитураты, фенотиазины, а также другие антигипертензивные средства: повышают риск артериальной гипотензии.
Средства для ингаляционного наркоза, производные углеводов (хлороформ, циклопропан, галотан, метоксифлуран) при одновременном применении с блокаторами β-адренорецепторов повышают риск угнетения функции миокарда и развития гипотензивных реакций.
Действие недеполяризующих блокаторов нервно-мышечной передачи может усиливаться и удлиняться под влиянием блокаторов β-адренорецепторов.
Препараты, одновременное применение с которыми требует обсуждения. Мефлокин повышается риск брадикардии.
Ингибиторы МАО (за исключением ингибиторов МАО-В): усиление гипотензивного эффекта блокаторов β-адренорецепторов, а также повышение риска гипертонического криза.
Рифампицин: возможно незначительное уменьшение T½ бисопролола в связи с влиянием на метаболизм препарата печеночных ферментов. Но коррекции дозы не требуется.
Передозировка
для амлодипина
Опыт умышленной передозировки ограничен.
Симптомы передозировки: имеющаяся информация дает основания считать, что значительная передозировка амлодипина приведет к чрезмерной периферической вазодилатации и, возможно, к рефлекторной тахикардии. Сообщалось о развитии значительной и, возможно, длительной системной артериальной гипотензии, включая шок с летальным исходом.
Лечение: клинически значимая артериальная гипотензия, обусловленная передозировкой амлодипина, требует активной поддержки деятельности сердечно-сосудистой системы, включая частый мониторинг функции сердца и дыхания, поднятия нижних конечностей, мониторинг объема циркулирующей жидкости и мочеотделения.
Для восстановления тонуса сосудов и АД можно применить сосудосуживающие препараты, убедившись в отсутствии противопоказаний к их применению. Применение кальция глюконата в/в может быть эффективным для нивелирования эффектов блокады кальциевых каналов.
В некоторых случаях может быть эффективным промывание желудка. Применение активированного угля у здоровых добровольцев в течение 2 ч после введения 10 мг амлодипина значительно снижало уровень его всасывания.
Поскольку амлодипин в значительной степени связывается с белками, эффект диализа незначительный.
Для бисопролола
Частыми симптомами передозировки являются брадикардия, артериальная гипотензия, острая сердечная недостаточность, бронхоспазм, гипогликемия. Существует широкая вариабельность индивидуальной чувствительности к однократной высокой дозе бисопролола; пациенты с сердечной недостаточностью могут быть более чувствительны к препарату.
В случае передозировки необходимо немедленно обратиться к врачу.
В зависимости от степени передозировки следует прекратить лечение препаратом и проводить поддерживающую и симптоматическую терапию. Есть ограниченные данные, что бисопролол трудно поддается диализу.
При брадикардии: введение атропина. Если реакция отсутствует, с осторожностью следует вводить изопреналин или другой препарат с положительным хронотропным эффектом. В исключительных случаях вводить искусственный водитель ритма.
При артериальной гипотензии: прием сосудосуживающих препаратов, в/в введение глюкагона.
При AV-блокаде II и III степени: инфузионное введение изопреналина; при необходимости — кардиостимуляция.
При обострении хронической сердечной недостаточности: введение диуретиков и вазодилататоров.
При бронхоспазме: бронхолитические препараты (например изопреналин), β2-адреномиметики и/или аминофиллин.
При гипогликемии: в/в введение глюкозы.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С.