для амлодипина

Безопасность и эффективность применения амлодипина при гипертоническом кризе не оценивали.

Пациенты с сердечной недостаточностью. У данной категории пациентов амлодипин следует применять с осторожностью. В ходе длительного плацебо-контролируемого исследования у пациентов с сердечной недостаточностью тяжелой степени (класс III и IV по классификации NYHA) при применении амлодипина частота случаев развития отека легких была выше по сравнению с применением плацебо. У пациентов с застойной сердечной недостаточностью блокаторы кальциевых каналов, включая амлодипин, следует применять с осторожностью, поскольку они могут повышать риск сердечно-сосудистых событий и летальных случаев в будущем.

Пациенты с нарушением функции печени. T ½ амлодипина и параметры AUC выше у пациентов с нарушением функции печени; рекомендаций по дозированию препарата нет. Поэтому данной категории пациентов следует начинать применение препарата с низкой дозы. Следует соблюдать осторожность как в начале применения препарата, так и при повышении дозы. Пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью может потребоваться медленный подбор дозы и тщательное наблюдение за состоянием пациента.

Пациенты пожилого возраста. Повышать дозу препарата данной категории пациентов следует с осторожностью.

Пациенты с почечной недостаточностью. Данной категории пациентов следует применять обычные дозы препарата. Изменения концентрации амлодипина в плазме крови не коррелируют со степенью нарушений функции почек. Амлодипин не выводится путем диализа.

Амлодипин не влияет на результаты лабораторных исследований.

Не рекомендуется применять амлодипин вместе с грейпфрутом или грейпфрутовым соком, поскольку у некоторых пациентов биодоступность может быть повышена, что приведет к усилению гипотензивного эффекта препарата.

Фертильность. Сообщалось об обратимых биохимических изменениях головки сперматозоида у некоторых пациентов при применении блокаторов кальциевых каналов. Клинической информации относительно потенциального влияния амлодипина на фертильность недостаточно.

Для бисопролола

Пациентам с ИБС лечение не следует прекращать внезапно без необходимости, так как это может привести к транзиторному ухудшению состояния. Бисопролол следует назначать с осторожностью пациентам с АГ или стенокардией, которая связана с сердечной недостаточностью.

Инициирование и прекращения лечения бисопрололом требует регулярного мониторинга.

Бисопролол следует применять с осторожностью при следующих состояниях:

сахарный диабет со значительным колебанием уровня глюкозы крови; симптомы гипогликемии могут маскироваться;

строгое голодание или диета;

сопутствующая десенсибилизирующая терапия. Бисопролол может повышать чувствительность к аллергенам и выраженность анафилактических реакций. В таких случаях лечение эпинефрином не всегда дает положительный эффект;

AV-блокада I степени;

стенокардия Принцметала;

облитерирующие заболевания периферических артерий (в начале терапии возможно усиление жалоб);

у больных псориазом или при наличии псориаза в анамнезе применяют только после тщательной оценки соотношения польза/риск;

при лечении бисопрололом симптомы тиреотоксикоза могут маскироваться;

пациентам с феохромоцитомой бисопролол можно применять только после терапии блокаторами α-адренорецепторов;

перед проведением общей анестезии необходимо обязательно предупредить врача-анестезиолога о приеме блокаторов β-адренорецепторов. У пациентов, которым планируется общая анестезия, применение блокаторов β-адренорецепторов снижает риск развития аритмии и ишемии миокарда в течение наркоза, интубации и послеоперационного периода. Рекомендовано продолжать применение блокаторов β-адренорецепторов в интраоперационный период. Анестезиолог должен учитывать потенциальное взаимодействие с другими лекарственными средствами, которое может привести к брадиаритмии, рефлекторной тахикардии и уменьшению возможностей рефлекторного механизма компенсации снижения АД. В случае отмены бисопролола перед оперативными вмешательствами дозу следует постепенно снизить и прекратить прием препарата за 48 ч до общей анестезии;

при БА и других хронических обструктивных заболеваниях дыхательных путей, несмотря на то, что кардиоселективные блокаторы β-адренорецепторов (β 1 ) оказывают меньшее влияние на функцию легких по сравнению с неселективными блокаторами β-адренорецепторов, следует избегать их применения, как и всех других блокаторов β-адренорецепторов, при обструктивных заболеваниях дыхательных путей, если нет веских причин для проведения терапии. В случае необходимости бисопролол следует применять с осторожностью. У пациентов с обструктивными заболеваниями дыхательных путей лечение бисопрололом следует начинать с низкой дозы и наблюдать за состоянием пациентов на предмет возникновения новых симптомов (таких как одышка, непереносимость физических нагрузок, кашель).