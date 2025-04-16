Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
341,70
Экономия при брони: -44,10 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
400,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
424,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
348,48
Экономия при брони: -47,53 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
421,34
Экономия при брони: -51,21 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
452,71
Экономия при брони: -63,91 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
312,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
378,00
Экономия при брони: -54,00 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
396,00
Экономия при брони: -56,10 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
340,05
Экономия при брони: -39,56 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
441,21
Экономия при брони: -22,98 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
447,51
Экономия при брони: -23,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
348,58
Экономия при брони: -48,43 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
414,81
Экономия при брони: -44,77 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
449,98
Экономия при брони: -60,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
347,75
Экономия при брони: -47,19 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
423,63
Экономия при брони: -48,78 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
448,92
Экономия при брони: -24,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
340,50
Экономия при брони: -39,94 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
413,40
Экономия при брони: -56,97 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
457,58
Экономия при брони: -32,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
301,00
Экономия при брони: -3,40 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
424,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
344,59
Экономия при брони: -44,03 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
416,64
Экономия при брони: -41,79 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
447,96
Экономия при брони: -23,83 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
353,03
Экономия при брони: -52,77 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
408,96
Экономия при брони: -28,25 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
459,26
Экономия при брони: -57,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
424,10 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis