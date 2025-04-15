Киев
Алотендин (Alotendin®)

Алотендин (Alotendin®)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 231 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
330,20 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
322,20 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
391,30 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
425,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
303,00 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
333,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
350,26
Экономия при брони: -33,32 грн
316,94 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
426,68
Экономия при брони: -63,51 грн
363,17 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
425,90 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
264,05 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
330,30
Экономия при брони: -25,90 грн
304,40 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
367,50 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
386,50 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
268,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
310,50 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
360,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
321,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
304,40 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
399,60
Экономия при брони: -32,10 грн
367,50 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
425,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
344,40
Экономия при брони: -40,00 грн
304,40 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
401,20
Экономия при брони: -33,70 грн
367,50 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
398,40
Экономия при брони: -11,90 грн
386,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
358,87
Экономия при брони: -49,92 грн
308,95 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
431,91
Экономия при брони: -51,10 грн
380,81 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
450,96
Экономия при брони: -64,42 грн
386,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
349,54
Экономия при брони: -36,31 грн
313,23 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
425,80
Экономия при брони: -40,10 грн
385,70 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
425,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
353,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
329,30
Экономия при брони: -24,90 грн
304,40 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
122,38 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
425,60
Экономия при брони: -39,10 грн
386,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
336,80
Экономия при брони: -32,40 грн
304,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
331,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
221,11
Экономия при брони: -18,08 грн
203,03 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
391,30 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
425,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
226,91 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
352,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
120,81 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
304,40 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
404,00
Экономия при брони: -36,50 грн
367,50 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
427,10
Экономия при брони: -40,60 грн
386,50 грн
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