Винница (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
345,58
Экономия при брони: -44,68 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
417,83
Экономия при брони: -57,44 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
446,11
Экономия при брони: -58,37 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
332,20
Экономия при брони: -13,90 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
419,20
Экономия при брони: -32,80 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
287,41
Экономия при брони: -17,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
360,80
Экономия при брони: -49,65 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
424,66
Экономия при брони: -64,37 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
306,49
Экономия при брони: -48,16 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
331,90
Экономия при брони: -13,60 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
401,20
Экономия при брони: -14,80 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
434,40
Экономия при брони: -29,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
225,31
Экономия при брони: -13,01 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
401,20
Экономия при брони: -14,80 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
424,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
222,18
Экономия при брони: -9,87 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
401,90
Экономия при брони: -15,50 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
424,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
345,67
Экономия при брони: -47,47 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
421,78
Экономия при брони: -56,06 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
466,18
Экономия при брони: -78,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
351,71
Экономия при брони: -54,27 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
425,25
Экономия при брони: -51,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
304,79
Экономия при брони: -46,46 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
332,10
Экономия при брони: -13,80 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
417,00
Экономия при брони: -30,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
424,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
234,95
Экономия при брони: -36,00 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
424,20
Экономия при брони: -56,10 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
442,91
Экономия при брони: -55,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
345,28
Экономия при брони: -46,82 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
410,88
Экономия при брони: -42,78 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
445,72
Экономия при брони: -58,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
332,20
Экономия при брони: -13,90 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
400,50 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
424,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
352,11
Экономия при брони: -52,78 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
419,01
Экономия при брони: -57,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
338,38
Экономия при брони: -39,06 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
412,89
Экономия при брони: -55,47 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
440,82
Экономия при брони: -67,90 грн