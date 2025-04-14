Днепр (адрес не указан)
Доступно в 253 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
352,18
Экономия при брони: -35,35 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
397,00
Экономия при брони: -25,48 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
429,01
Экономия при брони: -43,31 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
352,44
Экономия при брони: -35,61 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
429,34
Экономия при брони: -43,64 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
467,78
Экономия при брони: -57,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
352,28
Экономия при брони: -26,98 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
142,92
Экономия при брони: -9,68 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
448,35
Экономия при брони: -35,52 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
303,30
Экономия при брони: -3,30 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
368,30
Экономия при брони: -4,70 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
433,50
Экономия при брони: -44,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
430,90
Экономия при брони: -41,70 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
335,12
Экономия при брони: -27,10 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
366,44
Экономия при брони: -34,01 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
444,74
Экономия при брони: -57,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
348,26
Экономия при брони: -31,96 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
402,25
Экономия при брони: -49,84 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
411,85
Экономия при брони: -25,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
301,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
402,20 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
425,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
233,84
Экономия при брони: -28,51 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
407,03
Экономия при брони: -30,77 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
441,21
Экономия при брони: -44,23 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
338,66
Экономия при брони: -30,64 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
424,11
Экономия при брони: -40,11 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
452,60
Экономия при брони: -65,16 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
340,82
Экономия при брони: -31,32 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
426,11
Экономия при брони: -60,76 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
425,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
342,94
Экономия при брони: -30,41 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
408,41
Экономия при брони: -26,28 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
445,51
Экономия при брони: -58,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
339,04
Экономия при брони: -40,18 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
421,42
Экономия при брони: -54,90 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
408,20
Экономия при брони: -21,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Не болей
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
334,41
Экономия при брони: -24,55 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
406,01
Экономия при брони: -29,75 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
439,00
Экономия при брони: -14,07 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis