Николаев (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
350,39
Экономия при брони: -70,74 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
412,41
Экономия при брони: -39,25 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
150,39
Экономия при брони: -4,89 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
211,97
Экономия при брони: -1,87 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
389,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
211,95
Экономия при брони: -11,01 грн
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
348,08
Экономия при брони: -31,76 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
333,50
Экономия при брони: -18,50 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
389,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
351,16
Экономия при брони: -51,45 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
424,31
Экономия при брони: -60,05 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
425,18
Экономия при брони: -22,36 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
365,05
Экономия при брони: -64,15 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
290,30
Экономия при брони: -42,14 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
438,91
Экономия при брони: -27,71 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
333,80
Экономия при брони: -18,80 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
337,10
Экономия при брони: -22,10 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
389,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
332,20
Экономия при брони: -17,20 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
389,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
116,96
Экономия при брони: -16,93 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
427,49
Экономия при брони: -44,02 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
459,39
Экономия при брони: -60,85 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
345,18
Экономия при брони: -47,10 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
430,68
Экономия при брони: -67,38 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,50 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
336,10
Экономия при брони: -38,02 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
420,51
Экономия при брони: -57,21 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
147,43
Экономия при брони: -22,68 грн