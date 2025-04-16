Киев
Алотендин (Alotendin®)

Алотендин (Alotendin®)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 117 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
350,39
Экономия при брони: -70,74 грн
279,65 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
412,41
Экономия при брони: -39,25 грн
373,16 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
150,39
Экономия при брони: -4,89 грн
145,50 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
427,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
211,97
Экономия при брони: -1,87 грн
210,11 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
389,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
211,95
Экономия при брони: -11,01 грн
200,94 грн
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
348,08
Экономия при брони: -31,76 грн
316,32 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
321,66 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
416,85 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
294,50 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
330,47 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
282,42 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
370,32 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
296,00 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
356,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
333,50
Экономия при брони: -18,50 грн
315,00 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
389,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
351,16
Экономия при брони: -51,45 грн
299,71 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
424,31
Экономия при брони: -60,05 грн
364,26 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
425,18
Экономия при брони: -22,36 грн
402,82 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
365,05
Экономия при брони: -64,15 грн
300,90 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
290,30
Экономия при брони: -42,14 грн
248,17 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
438,91
Экономия при брони: -27,71 грн
411,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
333,80
Экономия при брони: -18,80 грн
315,00 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
249,39 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
280,65 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
350,58 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
363,99 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
337,10
Экономия при брони: -22,10 грн
315,00 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
389,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
332,20
Экономия при брони: -17,20 грн
315,00 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
389,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
116,96
Экономия при брони: -16,93 грн
100,03 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
427,49
Экономия при брони: -44,02 грн
383,47 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
459,39
Экономия при брони: -60,85 грн
398,54 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
281,40 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
351,84 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
329,50 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
358,40 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
399,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
345,18
Экономия при брони: -47,10 грн
298,08 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
430,68
Экономия при брони: -67,38 грн
363,30 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,50 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
336,10
Экономия при брони: -38,02 грн
298,08 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
420,51
Экономия при брони: -57,21 грн
363,30 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
147,43
Экономия при брони: -22,68 грн
124,75 грн
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