Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
320,90 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
389,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
352,49
Экономия при брони: -47,32 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
427,36
Экономия при брони: -43,21 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
389,60 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
355,14
Экономия при брони: -59,83 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
421,14
Экономия при брони: -37,45 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,60 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
333,40
Экономия при брони: -26,40 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
389,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
312,00
Экономия при брони: -19,20 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
396,00
Экономия при брони: -29,10 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
378,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
312,00
Экономия при брони: -26,10 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
389,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,60 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
344,60
Экономия при брони: -37,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
433,60
Экономия при брони: -65,20 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
405,10
Экономия при брони: -30,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
334,90
Экономия при брони: -12,58 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
289,45
Экономия при брони: -10,66 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
440,74
Экономия при брони: -16,04 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
332,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
231,46
Экономия при брони: -37,44 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
123,09
Экономия при брони: -15,33 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
329,54
Экономия при брони: -31,11 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
428,72
Экономия при брони: -61,39 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,60 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
118,35
Экономия при брони: -19,00 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
389,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,60 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
320,90 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
389,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
348,47
Экономия при брони: -50,40 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
389,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
412,60 грн