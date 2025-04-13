Харьков (адрес не указан)
Доступно в 363 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
340,96
Экономия при брони: -35,61 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
415,81
Экономия при брони: -39,85 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
441,07
Экономия при брони: -27,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
354,19
Экономия при брони: -45,18 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
428,93
Экономия при брони: -61,83 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
461,34
Экономия при брони: -54,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
330,20
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
326,30
Экономия при брони: -8,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
Первая аптека
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
332,20
Экономия при брони: -14,50 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
391,50 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
414,50 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
352,44
Экономия при брони: -31,49 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
433,38
Экономия при брони: -66,18 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
468,11
Экономия при брони: -55,35 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis