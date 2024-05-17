Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУБЛОКАТОРЫ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВБЛОКАТОРЫ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ, ПРОЧИЕ КОМБИНАЦИИБлокаторы бета-адренорецепторов и блокаторы кальциевых каналовБисопролол и амлодипинАлотендинЦены в аптеках

Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер, №30 - Одесса (136865) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
316,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1), блистер (2)
330,32
Экономия: -9,62 грн
320,70 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
378,14
Экономия: -47,63 грн
330,51 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (3)
288,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
331,52
Экономия: -22,05 грн
309,47 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
327,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
320,50 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
327,40 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
334,48
Экономия: -16,38 грн
318,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 22 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
361,05
Экономия: -43,56 грн
317,49 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
334,99
Экономия: -26,80 грн
308,19 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
357,70
Экономия: -30,92 грн
326,78 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: таблетки (20)
314,93
Экономия: -9,23 грн
305,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
302,29 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: блистер (2)
303,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
350,99
Экономия: -24,09 грн
326,90 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1), блистер (2)
365,90
Экономия: -54,40 грн
311,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: таблетки (20)
325,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: таблетки (20)
335,30
Экономия: -27,25 грн
308,05 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
299,90 грн