Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
331,60
Экономия при брони: -20,80 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
404,90
Экономия при брони: -28,20 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
424,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
346,89
Экономия при брони: -10,41 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
401,97
Экономия при брони: -12,06 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
332,10
Экономия при брони: -21,30 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
275,20
Экономия при брони: -23,95 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
332,10
Экономия при брони: -21,30 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
400,30
Экономия при брони: -23,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
426,80
Экономия при брони: -29,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
364,54
Экономия при брони: -53,64 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
444,48
Экономия при брони: -76,95 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
450,56
Экономия при брони: -60,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
110,85
Экономия при брони: -7,05 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
400,50 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
424,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
348,61
Экономия при брони: -40,54 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
408,09
Экономия при брони: -21,79 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
140,44
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
345,20
Экономия при брони: -34,40 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
276,74
Экономия при брони: -25,48 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
134,30
Экономия при брони: -2,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
355,03
Экономия при брони: -47,20 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
417,32
Экономия при брони: -41,02 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
151,55
Экономия при брони: -21,64 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
340,10
Экономия при брони: -29,30 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
413,10
Экономия при брони: -36,40 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
426,20
Экономия при брони: -29,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
343,93
Экономия при брони: -38,49 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
418,96
Экономия при брони: -66,00 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
293,87
Экономия при брони: -44,14 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
351,22
Экономия при брони: -43,39 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
427,85
Экономия при брони: -74,71 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
423,53
Экономия при брони: -25,59 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis