Киев
Алотендин (Alotendin®)

Алотендин (Alotendin®)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
331,60
Экономия при брони: -20,80 грн
310,80 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
404,90
Экономия при брони: -28,20 грн
376,70 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
424,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
293,50 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
356,50 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
393,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
346,89
Экономия при брони: -10,41 грн
336,48 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
401,97
Экономия при брони: -12,06 грн
389,91 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
296,50 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
358,50 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
378,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
332,10
Экономия при брони: -21,30 грн
310,80 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
275,20
Экономия при брони: -23,95 грн
251,26 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
397,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
332,10
Экономия при брони: -21,30 грн
310,80 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
400,30
Экономия при брони: -23,60 грн
376,70 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
426,80
Экономия при брони: -29,80 грн
397,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
364,54
Экономия при брони: -53,64 грн
310,90 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
444,48
Экономия при брони: -76,95 грн
367,53 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
450,56
Экономия при брони: -60,80 грн
389,76 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
110,85
Экономия при брони: -7,05 грн
103,81 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
400,50 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
424,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
284,16 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
379,14 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
407,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
348,61
Экономия при брони: -40,54 грн
308,07 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
408,09
Экономия при брони: -21,79 грн
386,30 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
140,44
Экономия при брони: -7,50 грн
132,94 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
323,82 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
388,41 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
345,20
Экономия при брони: -34,40 грн
310,80 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
276,74
Экономия при брони: -25,48 грн
251,26 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
134,30
Экономия при брони: -2,10 грн
132,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
344,80 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
359,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
355,03
Экономия при брони: -47,20 грн
307,83 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
417,32
Экономия при брони: -41,02 грн
376,30 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
151,55
Экономия при брони: -21,64 грн
129,91 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
340,10
Экономия при брони: -29,30 грн
310,80 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
413,10
Экономия при брони: -36,40 грн
376,70 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
426,20
Экономия при брони: -29,20 грн
397,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
283,77 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
340,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
343,93
Экономия при брони: -38,49 грн
305,44 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
418,96
Экономия при брони: -66,00 грн
352,96 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
293,87
Экономия при брони: -44,14 грн
249,73 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
307,00 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
319,73 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
358,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
351,22
Экономия при брони: -43,39 грн
307,83 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер №30
Egis
427,85
Экономия при брони: -74,71 грн
353,14 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
423,53
Экономия при брони: -25,59 грн
397,94 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер №30
Egis
296,00 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер №30
Egis
350,74 грн
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