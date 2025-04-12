Цифран (Cifran)
Цифран инструкция по применению
Состав
действующее вещество: ципрофлоксацин;
1 таблетка содержит ципрофлоксацина гидрохлорид 298,194 мг эквивалентно ципрофлоксацину 250 мг или 1 таблетка содержит ципрофлоксацина гидрохлорид 596,388 мг эквивалентно ципрофлоксацину 500 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, магния стеарат, тальк, кремния диоксид коллоидный безводный, натрия крахмал гликолята (тип А), гидроксипропилметилцеллюлоза, макрогол 400, титана диоксид (Е 171).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой.
Основные физико-химические свойства:
таблетки 250 мг: белого или почти белого цвета круглые таблетки, покрытые оболочкой, с оттиском «250» с одной стороны и гладкие с другой стороны;
таблетки 500 мг: белого или почти белого цвета овальные таблетки, покрытые оболочкой, с оттиском «500» с одной стороны и гладкие с другой стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения.
Группа фторхинолонов. Код АТС J01M A02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Бактерицидное действие ципрофлоксацина как фторхинолонового антибактериального средства обусловлено способностью подавлять топоизомеразы II типа (ДНК-гиразу и топоизомеразу IV), которые необходимы во многих процессах жизненного цикла ДНК, таких как репликация, транскрипция, репарация и рекомбинация.
Фармакокинетические/фармакодинамические взаимосвязи
Эффективность главным образом зависит от соотношения между максимальной концентрацией в сыворотке крови (Cmax) и минимальной ингибирующей концентрацией (МИК) ципрофлоксацина для бактериального патогена и от значения площади под кривой (AUC) и МИК.
Механизм резистентности
Резистентность к ципрофлоксацину in vitro обычно связана с мутациями сайта-мишени, которые возникают в топоизомеразе IV и ДНК-гиразе путем многоступенчатых мутаций. Степень перекрестной резистентности между ципрофлоксацином и другими фторхинолонами, которая является следствием вышеизложенного, бывает разной. Одиночные мутации, как правило, не приводят к клинической резистентности, однако множественные мутации обычно вызывают клиническую резистентность к нескольким или всем представителям класса фторхинолонов.
Такие механизмы резистентности как непроницаемость и/или эффлюксний насос могут вызвать различное влияние на чувствительность к фторхинолонам, что зависит от физикохимичних свойств различных представителей указанного класса и сродства транспортных систем для каждого действующего вещества. Все in-vitro механизмы резистентности в целом наблюдаются в клинических изолятах. Механизмы резистентности, инактивирующие другие антибактериальные средства, такие как барьер проницаемости (характерно для Pseudomonas aeruginosa) и эффлюксные механизмы, могут влиять на чувствительность к ципрофлоксацину.
Сообщалось о развитии плазмидопосредованной резистентности, кодированной qnr геном.
Спектр антибактериальной активности
Контрольные точки отделяют чувствительные штаммы от штаммов со средней чувствительностью, а последние — от резистентных штаммов.
Рекомендации EUCAST
|Микроорганизмы
|Чувствительные
|Резистентные
|Enterobacteriaceae
|≤ 0,5 мг/л
|1 мг/л
|Pseudomonas spp.
|≤ 0,5 мг/л
|1 мг/л
|Acinetobacter spp.
|≤ 1 мг/л
|1 мг/л
|Staphylococcus spp.1
|≤ 1 мг/л
|1 мг/л
|Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis
|≤ 0,5 мг/л
|0,5 мг/л
|Neisseria gonorrhoeae
|≤ 0,03 мг/л
|0,06 мг/л
|Neisseria meningitidis
|≤ 0,03 мг/л
|0,06 мг/л
|Не связаны с видами контрольные точки *
|≤ 0,5 мг/л
|1 мг/л
1 Staphylococcus spp. - контрольные точки для ципрофлоксацина имеют отношение к терапии с применением высоких доз.
* Не связанные с видами контрольные точки были определены главным образом на основе данных соотношения фармакокинетических и фармакодинамических данных и не зависят от МИК для отдельных видов. Они применяются только для видов, которые не имеют собственных контрольных точек, а не для тех видов, у которых проведение теста на чувствительность не рекомендуется.
Распространенность приобретенной резистентности выделенных видов может варьироваться в зависимости от местности и времени, поэтому необходима локальная информация о резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций. В случае необходимости следует обратиться за консультацией к специалистам, когда местная распространенность резистентности приобрела такой уровень, что польза от применения средства, по крайней мере в отношении некоторых видов инфекций, сомнительна.
К ципрофлоксацину в целом чувствительны следующие роды и виды бактерий (для вида Streptococcus см. раздел «Особенности применения»).
|Чувствительные (обычно) виды микрооганизмы
Аэробные грамположительные микроорганизмы
Bacillus anthracis (1)
Аэробные грамотрицательные микроорганизмы
Aeromonas spp.
Brucella spp.
Citrobacter koseri
Francisella tularensis
Haemophilus ducreyi
Haemophilus influenzae *
Legionella spp.
Moraxella catarrhalis *
Neisseria meningitidis
Pasteurella spp.
Salmonella spp. *
Shigella spp. *
Vibrio spp.
Yersinia pestis
анаэробные микроорганизмы
Mobiluncus
другие микроорганизмы
Chlamydia trachomatis ($)
Chlamydia pneumoniae ($)
Mycoplasma hominis ($)
Mycoplasma pneumoniae ($)
|Виды, для которых возможно развитие приобретенной резистентности
Аэробные грамположительные микроорганизмы
Enterococcus faecalis ($)
Staphylococcus spp. * (2)
Аэробные грамотрицательные микроорганизмы
Acinetobacter baumannii +
Burkholderia cepacia + *
Campylobacter spp. + *
Citrobacter freundii *
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae *
Escherichia coli *
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae *
Morganella morganii *
Neisseria gonorrhoeae *
Proteus mirabilis *
Proteus vulgaris *
Providencia spp.
Pseudomonas aeruginosa *
Pseudomonas fluorescens
Serratia marcescens *
анаэробные микроорганизмы
Peptostreptococcus spp.
Propionibacterium acnes
|Микроорганизмы, изначально резистентные к ципрофлоксацину
Аэробные грамположительные микроорганизмы
Actinomyces
Enteroccus faecium
Listeria monocytogenes
Аэробные грамотрицательные микроорганизмы
Stenotrophomonas maltophilia
Анаэробные микроорганизмы
За исключением указанных выше
Другие микроорганизмы
Mycoplasma genitalium
Ureaplasma urealitycum
* Клиническая эффективность продемонстрирована для чувствительных изолятов по утвержденным клиническим показаниям.
+ Показатель резистентности ≥ 50% в одной или более стран ЕС.
($) Естественная средняя чувствительность при отсутствии приобретенного механизма резистентности.
(1) Были проведены исследования на экспериментальных животных с инфицированием их воздушно-капельным путем спорами Bacillus anthracis; эти исследования доказывают, что прием антибиотиков сразу после контакта с патогеном помогает избежать заболевания, если удается достичь уменьшения количества спор ниже инфицирующей дозы. Рекомендации по применению ципрофлоксацина базируются преимущественно на данных чувствительности in vitro у животных вместе с ограниченными данными, полученными у людей. Лечение продолжительностью 2 месяца пероральной формой ципрофлоксацина в дозе 500 мг дважды в сутки считается эффективным для предупреждения инфицирования сибирской язвой у взрослых. Врач должен обратиться к национальным и/или международным протоколам лечения сибирской язвы.
(2) Метициллин-резистентный S. aureus очень часто является одновременно резистентным и к фторхинолонам. Показатель резистентности к метициллину всех видов стафилококка составляет около 20–50% и является обычно высоким у госпитальных изолятов.
Доклинические данные по безопасности
На основе общепринятых доклинических данных исследований токсичности однократной дозы, токсичности повторяющихся доз, канцерогенного потенциала или репродуктивной токсичности не выявлено особой опасности ципрофлоксацина для людей.
Фармакокинетика.
Абсорбция
После перорального приема таблеток ципрофлоксацина в дозе 250 мг, 500 мг и 750 мг ципрофлоксацин быстро и хорошо всасывается, преимущественно из верхнего отдела тонкого кишечника. Максимальные концентрации в сыворотке крови достигаются через 1–2 часа.
Однократные дозы 100–750 мг приводили к дозозависимым максимальным сывороточным концентрациям (Cmax) между 0,56 и 3,7 мг/л. Сывороточные концентрации растут пропорционально при дозах до 1000 мг.
Абсолютная биодоступность препарата составляет 70–80%. Пероральная доза ципрофлоксацина 500 мг каждые 12 часов характеризовалась общей площадью под кривой концентрация/время (AUC), эквивалентной такой после инфузии 400 мг ципрофлоксацина, которую осуществляли в течение 60 минут каждые 12 часов.
Распределение
Процент связывания ципрофлоксацина с белками крови незначительный (20–30%). Ципрофлоксацин находится в плазме крови преимущественно в неионизированной форме и имеет значительный объем распределения в состоянии устойчивого равновесия, который составляет 2–3 л/кг массы тела; достигает высоких концентраций в различных тканях, например в легких (эпителиальная жидкость, альвеолярные макрофаги, образцы биопсии), синусах, воспалённых поврежденных тканях и в тканях мочеполовых органов (моча, простата, эндометрий), где общая концентрация превышает таковую в плазме крови.
Биотрансформация
Были зафиксированы низкие концентрации следующих четырех метаболитов: дезетиленципрофлоксацина (M1), сульфоципрофлоксацина (М2), оксоципрофлоксацина (М3) и формилципрофлоксацина (M4). Метаболиты демонстрируют in vitro антимикробную активность, но в меньшей степени, чем исходное соединение.
Известно, что ципрофлоксацин является умеренным ингибитором изоферментов CYP 450 1A2.
Выведение
Ципрофлоксацин выделяется преимущественно в неизмененном виде почками и меньше — через кишечник. Период полувыведения из плазмы крови у лиц с нормальной функцией почек — около 4–7 часов.
|Выведение ципрофлоксацина (% дозы) при пероральном применении
|Название
|Пути выведения
|С мочой
|С калом
|Ципрофлоксацин
|44,7
|25
|Метаболиты (M1-M4)
|11,3
|7,5
Почечный клиренс составляет 180–300 мл/кг/ч, а общий клиренс — 480–600 мл/кг/час. Ципрофлоксацин подлежит клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. При серьезном нарушении функции почек период полувыведения ципрофлоксацина составляет до 12 часов.
Непочечный клиренс ципрофлоксацина объясняется в первую очередь трансинтестинальной секрецией и метаболизмамом. 1% дозы выделяется через желчевыводящие пути. Ципрофлоксацин в высоких концентрациях присутствует в желчи.
Дети
Фармакокинетические данные в отношении детей ограничены. В ходе исследований при участии детей не наблюдалось возрастной зависимости Cmax и показателя AUC (у детей в возрасте старше 1 года). После многократного применения препарата (10 мг/кг три раза в сутки) значительного повышения Cmax и AUC не наблюдалось. У 10 детей с тяжелым сепсисом в возрасте младше 1 года показатель Cmax составлял 6,1 мг/л (диапазон 4,6–8,3 мг/л) после 1-часовой внутривенной инфузии в дозе 10 мг/кг. Этот показатель составлял 7,2 мг/л (диапазон 4,7–11,8 мг/л) у детей в возрасте от 1 до 5 лет. Значение AUC составляли 17,4 мг*ч/л (диапазон 11,8–32 мг*ч/л) и 16,5 мг*ч/л (диапазон 11–23,8 мг*ч/л) в соответствующих возрастных группах . Эти значения находятся в пределах нормы, которая была зафиксирована у взрослых при терапевтической дозе. Согласно фармакокинетическому анализу больных детского возраста с различными инфекциями прогнозируемый период полувыведения у детей составляет приблизительно 4–5 часов, а биодоступность суспензии для перорального применения — от 50% до 80%.
Применение ципрофлоксацина детям и подросткам необходимо проводить в соответствии с действующими официальными рекомендациями. Лечение с применением ципрофлоксацина должен проводить врач с опытом ведения детей и подростков, больных кистозным фиброзом и/или тяжелыми инфекциями.
Ципрофлоксацин вызывал артропатии опорных суставов у незрелых животных. Данные о безопасности, полученные из рандомизированного двойного слепого исследования применения ципрофлоксацина детям (ципрофлоксацин: n = 335, средний возраст = 6,3 года; группа сравнения: n = 349, средний возраст = 6,2 года; возрастной диапазон = от 1 до 17 лет) показали частоту возникновения артропатии, которая, вероятно, связана с применением препарата (отличается от клинических признаков и симптомов, связанных с поражением непосредственно суставов), на 42-й день от начала применения препарата в пределах 7,2% и 4,6% для основной группы и группы сравнения соответственно. Частота возникновения артропатии, связанной с препаратом, через 1 год наблюдения была 9% и 5,7% соответственно. Рост количества случаев артропатий, связанных с применением препарата, был статистически незначимым. Однако лечение ципрофлоксацином детей и подростков нужно начинать только после тщательной оценки соотношения польза/риск ввиду возможного риска развития побочных реакций, связанных с суставами и/или окружающими тканями.
Показания
Цифран 250 мг и 500 мг показан для лечения нижеперечисленных инфекций (см. разделы «Особенности применения» и «Фармакологические свойства»). Перед началом терапии следует обратить особое внимание на всю доступную информацию о резистентности к ципрофлоксацину.
Следует принять во внимание официальные рекомендации по надлежащему применению антибактериальных препаратов.
Взрослые.
Инфекции нижних дыхательных путей, вызванные грамотрицательными бактериями:
- обострение хронического обструктивного заболевания легких*;
- бронхо-легочные инфекции при кистозном фиброзе или при бронхоэктазах;
- негоспитальная пневмония.
Хронический гнойный средний отит.
Обострение хронического синусита, особенно если он вызван грамотрицательными бактериями*.
Инфекции мочевого тракта:
- неосложненный острый цистит*;
- острый пиелонефрит;
- осложненные инфекции мочевого тракта;
- бактериальный простатит.
Инфекции половых путей:
- гонококковый уретрит и цервицит, вызванный чувствительными штаммами Neisseria gonorrhoeae;
- орхиепидидимит, в частности вызванный чувствительными штаммами Neisseria gonorrhoeae;
- воспалительные заболевания тазовых органов, в частности вызванные чувствительными штаммами Neisseria gonorrhoeae.
При вышеуказанных инфекциях полового тракта, когда известно есть ли подозрения на Neisseria gonorrhoeae как возбудителя, особенно важно получить локальную информацию о резистентности к ципрофлоксацину и подтвердить чувствительность на основании лабораторных анализов.
- Инфекции желудочно-кишечного тракта (например, лечение диареи путешественников).
- Интраабдоминальные инфекции.
- Инфекции кожи и мягких тканей, вызванные грамотрицательными бактериями.
- Инфекции костей и суставов.
- Легочная форма сибирской язвы (профилактика после контакта и радикальное лечение).
- Лихорадка у пациентов с нейтропенией, вызванная бактериальной инфекцией.
Дети и подростки.
- Бронхолегочные инфекции, вызванные Pseudomonas aeruginosa, у пациентов с кистозным фиброзом.
- Осложненные инфекции мочевого тракта и острый пиелонефрит.
- Легочная форма сибирской язвы (профилактика после контакта и радикальное лечение).
Ципрофлоксацин можно также применять для лечения тяжелых инфекций у детей и подростков, когда врач считает это необходимым.
Лечение должен начинать только врач, имеющий опыт лечения вышеупомянутых инфекций у детей и подростков (см. разделы «Особенности применения» и «Фармакологические свойства»).
* Только в случае, если признано неэффективным или нецелесообразным применение других антибактериальных средств, которые обычно назначают для лечения этой инфекции.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему веществу или к другим препаратам группы фторхинолонов, или к любому из вспомогательных веществ препарата.
Одновременное применение ципрофлоксацина и тизанидина противопоказано (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Влияние других средств на ципрофлоксацин.
Препараты, удлиняющие интервал QT.
Ципрофлоксацин, как и другие фторхинолоны, следует назначать с осторожностью пациентам, которые получают препараты, удлиняющие интервал QT (например антиаритмические средства класса IA и III, трициклические антидепрессанты, макролиды, антипсихотики) (см. раздел «Особенности применения»).
Формирование хелатного комплекса.
При одновременном применении ципрофлоксацина (перорально) и лекарственных средств, содержащих многовалентные катионы и минеральные добавки (например кальций, магний, алюминий, железо), фосфатсвязывающих полимеров (например севеламер или карбонат лантана), сукральфат или антацидов, а также препаратов с большой буферной емкостью (таких как таблетки диданозина), содержащие магний, алюминий или кальций, абсорбция ципрофлоксацина снижается. В связи с этим ципрофлоксацин следует принимать или за 1–2 часа до или хотя бы через 4 часа после приема этих препаратов. Данное ограничение не касается антацидов, принадлежащих к классу блокаторов H2-рецепторов.
Пищевые и молочные продукты.
Кальций в составе пищевых продуктов незначительно влияет на абсорбцию. Однако следует избегать одновременного приема ципрофлоксацина и молочных или обогащенных минералами продуктов (таких как молоко, йогурт, апельсиновый сок с повышенным содержанием кальция), так как абсорбция ципрофлоксацина может снижаться.
Пробенецид.
Пробенецид влияет на почечную секрецию ципрофлоксацина. Одновременное применение пробенецида и ципрофлоксацина приводит к повышению концентрации ципрофлоксацина в сыворотке крови.
Метоклопрамид.
Метоклопрамид ускоряет всасывание ципрофлоксацина (пероральной формы), в результате чего достижение максимальной концентрации в плазме крови происходит быстрее. Не отмечено влияния на биодоступность ципрофлоксацина.
Омепразол.
Одновременное применение ципрофлоксацина и лекарственных средств, содержащих омепразол, приводит к незначительному снижению Cmax и AUC ципрофлоксацина.
Влияние ципрофлоксацина на другие лекарственные средства.
Тизанидин.
Тизанидин нельзя применять одновременно с ципрофлоксацином (см. раздел «Противопоказания»). В ходе клинического исследования с участием здоровых добровольцев при одновременном применении ципрофлоксацина и тизанидина выявлено увеличение концентрации тизанидина в плазме крови (увеличение Сmax в 7 раз, диапазон — 4–21 раз, увеличение показателя AUC — в 10 раз, диапазон — 6–24 раза) . С увеличением концентрации тизанидина в сыворотке крови ассоциируются гипотензивные и седативные побочные реакции.
Метотрексат.
При одновременном применении ципрофлоксацина возможно замедление тубулярного транспорта метотрексата, что может приводить к повышению концентрации метотрексата в плазме крови. При этом может увеличиваться вероятность возникновения побочных токсических реакций, вызванных метотрексатом, поэтому их одновременное применение не рекомендуется (см. Раздел «Особенности применений»).
Теофиллин.
Одновременное применение ципрофлоксацина и теофиллина может привести к нежелательному повышению концентрации теофиллина в сыворотке крови, что в свою очередь, может привести к развитию побочных реакций. В редких случаях такие побочные реакции могут угрожать жизни или приводить к летальному исходу. Поэтому при одновременном применении ципрофлоксацина и теофиллина следует контролировать концентрацию теофиллина в сыворотке крови и при необходимости — снижать его дозу (см. раздел «Особенности применения»).
Другие производные ксантина.
После одновременного применения ципрофлоксацина и кофеина или пентоксифиллина (окспентифиллина) сообщалось о повышении концентраций производных этих ксантинов в сыворотке крови.
Фенитоин.
Одновременное применение ципрофлоксацина и фенитоина может привести к повышению или снижению сывороточных концентраций фенитоина, поэтому рекомендуется мониторинг уровней препарата.
Циклоспорин.
Было определено транзиторное повышение креатинина сыворотки крови при одновременном применении ципрофлоксацина и лекарственных средств, содержащих циклоспорин. Поэтому необходим регулярный (2 раза в неделю) контроль концентрации креатинина сыворотки крови у этих пациентов.
Антагонисты витамина К.
При одновременном применении ципрофлоксацина и антагонистов витамина К может усиливаться их антикоагулянтное действие. Степень риска может варьировать в зависимости от основного вида инфекции, возраста, общего состояния больного, поэтому точно оценить влияние ципрофлоксацина на повышение значения Международного нормализованного отношения (МНО) сложно. Следует проводить регулярный контроль МНО во время и сразу после одновременного применения ципрофлоксацина и антагонистов витамина К (например варфарина, аценокумарола, фенпрокумона, флуиндиона).
Дулоксетин.
В ходе клинических исследований было показано, что одновременное применение дулоксетина с сильными ингибиторами CYP450 1A2, такими как флувоксамин, может привести к увеличению AUC и Cmax дулоксетина. Несмотря на отсутствие клинических данных о возможном взаимодействии с ципрофлоксацином, можно ожидать похожих эффектов при одновременном применении указанных препаратов (см. раздел «Особенности применения»).
Ропинирол.
В ходе клинических исследований было обнаружено, что одновременное применение ропинирола с ципрофлоксацином, ингибитором изоэнзима CYP450 1A2 умеренного действия, приводит к повышению Сmax и AUC ропинирола на 60% и 84% соответственно. Мониторинг побочных эффектов ропинирола и соответствующую корректировку дозы рекомендуются осуществлять во время и сразу после одновременного применения с ципрофлоксацином (см. раздел «Особенности применения»).
Лидокаин.
Было показано, что у здоровых лиц одновременное применение ципрофлоксацина, умеренного ингибитора изоферментов цитохрома Р450 1А2, и лекарственных средств, содержащих лидокаин, снижает клиренс внутривенного лидокаина на 22%. Несмотря на нормальную переносимость лечения лидокаином, возможно взаимодействие с ципрофлоксацином, что ассоциируется с побочными реакциями при одновременном применении указанных препаратов.
Клозапин.
После одновременного применения 250 мг ципрофлоксацина с клозапином течение 7 дней сывороточные концентрации клозапина и N-десметилклозапина были повышены на 29% и 31% соответственно. Рекомендуется осуществлять клиническое наблюдение и соответствующую коррекцию дозы клозапина во время и сразу после одновременного применения с ципрофлоксацином (см. раздел «Особенности применения»).
Силденафил.
Cmax и AUC силденафила увеличились примерно в 2 раза у здоровых добровольцев после одновременного приема внутрь 50 мг силденафила и 500 мг ципрофлоксацина. Поэтому следует соблюдать осторожность при одновременном назначении ципрофлоксацина с силденафилом и учитывать соотношение риск/польза.
Особенности применения
Следует избегать применения препарата пациентам, которые имели серьезные побочные реакции в прошлом при применении хинолонов или фторхинолонов. Лечение этих пациентов ципрофлоксацином следует начинать только при отсутствии альтернативных вариантов лечения и после тщательной оценки пользы/риска.
Длительные, инвалидизирующие и потенциально необратимые серьезные побочные реакции.
В очень редких случаях у пациентов, получавших хинолоны и фторхинолоны, независимо от возраста и имеющихся факторов риска, сообщали о длительных (в течение месяцев или лет), инвалидизирующих и потенциально необратимых серьезных побочных реакциях, которые влияют на различные системы организма, а иногда на несколько систем сразу (опорно-двигательную, нервную, психическую и органы чувств). Применение препарата следует немедленно прекратить после появления первых признаков или симптомов любой серьезной побочной реакции и обратиться за консультацией к врачу.
Тяжелые инфекции и/или смешанные инфекции, вызванные грамположительными или анаэробными бактериями.
Ципрофлоксацин не применять в качестве монотерапии для лечения тяжелых инфекций и инфекций, вызванных грамположительными или анаэробными бактериями. Для лечения указанных инфекций ципрофлоксацин следует применять в комбинации с соответствующими антибактериальными средствами.
Стрептококковые инфекции (включая Streptococcus pneumoniae).
Ципрофлоксацин не рекомендуется для лечения стрептококковых инфекций из-за недостаточной эффективности.
Инфекции половой системы.
Фторхинолонрезистентные штаммы Neisseria gonorrhoeae могут вызвать гонококковый уретрит, цервицит, орхоэпидидимит и воспалительные заболевания тазовых органов.
Соответственно, ципрофлоксацин следует применять для лечения гонококковой уретрита или цервицита только при условии исключения у Neisseria gonorrhoeae резистентности к ципрофлоксацину.
Эмпирическую терапию ципрофлоксацином при орхоэпидидимите и воспалительных заболеваниях органов малого таза можно применять только в сочетании с другими соответствующими антибактериальными средствами (например, цефалоспоринами), за исключением клинических ситуаций, когда исключено наличие ципрофлоксацинрезистентных штаммов Neisseria gonorrhoeae.
Если через 3 дня не наступает клиническое улучшение, лечение следует пересмотреть.
Инфекции мочевого тракта.
В странах Европейского Союза наблюдается различная резистентность к фторхинолонам со стороны Escherichia coli, наиболее распространенного возбудителя, вызывающего инфекции мочевыводящих путей. При назначении терапии врачам рекомендуется учитывать локальную распространенность резистентности Escherichia coli к фторхинолонам.
Считается, что однократные дозы ципрофлоксацина, которые можно применять при неосложненном цистите у женщин предклимактерическому периода, менее эффективны, чем более длительная терапия препаратом. Этот факт необходимо учитывать, учитывая растущий уровень резистентности Escherichia coli к хинолонам.
Интраабдоминальные инфекции.
Данные по эффективности ципрофлоксацина при лечении постоперационных интра- абдоминальных инфекций ограничены.
Диарея путешественников.
При выборе препарата следует учитывать информацию о резистентности к ципрофлоксацину соответствующих возбудителей в странах, которые были посещены.
Инфекции костей и суставов.
Ципрофлоксацин следует применять в комбинации с другими антимикробными средствами в зависимости от результатов микробиологического исследования.
Легочная форма сибирской язвы.
Применение людям основывается на данных определения чувствительности in vitro, опытов на животных и на ограниченных данных, полученных при применении человеку. Врач должен действовать в соответствии с национальными и/или международными протоколами лечения сибирской язвы.
Бронхолегочные инфекции, вызванные Pseudomonas aeruginosa, у пациентов с кистозным фиброзом.
В клинические исследования были включены дети и подростки в возрасте 5–17 лет. Более ограниченный опыт лечения детей в возрасте от 1 до 5 лет.
Осложненные инфекции мочевого тракта и острый пиелонефрит.
Следует рассмотреть возможность лечения инфекций мочевого тракта с применением ципрофлоксацина, когда другое лечение невозможно. Лечение должно основываться на результатах микробиологического исследования.
По данным клинических исследований оценивали применение ципрофлоксацина детям и подросткам в возрасте 1–17 лет.
Другие специфические тяжелые инфекции.
Применение ципрофлоксацина может быть оправдано по результатам микробиологического исследования при других тяжелых инфекциях согласно официальным рекомендациям или после тщательной оценки соотношения польза/риск, когда другое лечение применить нельзя, или когда общепринятое лечение оказалось неэффективным.
Применение ципрофлоксацина в случае специфических тяжелых инфекций, кроме упомянутых выше, не оценивалось в ходе клинических исследований, а клинический опыт — ограничен. Итак, к лечению пациентов с такими инфекциями рекомендуется подходить с осторожностью.
Повышенная чувствительность к препарату.
Гиперчувствительность и аллергические реакции, включая анафилактические/анафилактоидные реакции, могут наблюдаться после приема разовой дозы ципрофлоксацина (см. раздел «Побочные реакции»), и представлять угрозу для жизни. В таком случае применение ципрофлоксацина необходимо прекратить и, в случае необходимости, провести надлежащее медикаментозное лечение.
Костно-мышечная система
В общем ципрофлоксацин нельзя применять пациентам с заболеваниями сухожилий/расстройствами, связанными с применением хинолонов в анамнезе. Несмотря на это, в редких случаях после микробиологического исследования возбудителя и оценки соотношения польза/риск этим пациентам можно назначать ципрофлоксацин для лечения отдельных тяжелых инфекционных процессов, а именно — в случае неэффективности стандартной терапии или бактериальной резистентности, когда результаты микробиологических исследований оправдывают применение ципрофлоксацина. Тендинит и разрыв сухожилия (не ограничиваясь ахилловым сухожилием), иногда двусторонний, могут возникать уже в течение 48 часов после начала лечения хинолонами и фторхинолонами и даже в течение нескольких месяцев после прекращения лечения. Риск развития тендинита и разрыва сухожилия увеличивается у пациентов пожилого возраста, пациентов с нарушениями функции почек, пациентов с трансплантацией целостных органов и пациентов, лечившихся одновременно кортикостероидами. Таким образом, следует избегать одновременного применения кортикостероидов.
При первых признаках тендинита (например, болезненный отек, воспаление) лечение следует прекратить, также следует рассмотреть альтернативное лечение. Поврежденную конечность (и) следует лечить должным образом (например, иммобилизация). Кортикостероиды не следует применять в случае возникновения признаков тендинопатии.
Ципрофлоксацин применять с осторожностью пациентам с миастенией гравис, из-за возможного обострения симптоматики указанного заболевания (см. раздел «Побочные реакции»).
Фотосенсибилизация.
Доказано, что ципрофлоксацин вызывает фотосенсибилизация. Пациентам, принимающим ципрофлоксацин, рекомендуется при лечении избегать прямого солнечного света или УФ-излучения (см. раздел «Побочные реакции»).
Центральная нервная система.
Известно, что ципрофлоксацин, как и другие хинолоны, может вызвать судороги или снижать порог судорожной готовности. Сообщалось о случаях развития эпилептического статуса. Ципрофлоксацин применять с осторожностью пациентам с расстройствами ЦНС, которые могут иметь склонность к возникновению судорог. При возникновении судорог прием ципрофлоксацина следует прекратить (см. раздел «Побочные реакции»). Даже после первого применения ципрофлоксацина могут возникнуть психотические реакции. В редких случаях депрессия или психоз могут прогрессировать до суицидальных мыслей и поступков, таких как самоубийство или его попытка. В этих случаях применение ципрофлоксацина следует прекратить.
У пациентов, получавших ципрофлоксацин, сообщалось о случаях полиневропатии (на основании неврологических симптомов, таких как боль, жжение, сенсорные расстройства или мышечная слабость, отдельно или в комбинации). Применение ципрофлоксацина следует прекратить пациентам, у которых имеются симптомы невропатии, в частности боль, жжение, неприятные ощущения, онемение и/или слабость, с целью предупреждения развития необратимых состояний (см. раздел «Побочные реакции»).
Периферическая нейропатия
У пациентов, получавших хинолоны и фторхинолоны, были зарегистрированы случаи сенсорной или сенсомоторной полинейропатии, что приводило к парестезии, гипестезии, дизестезии или слабости. В случае возникновения симптомов нейропатии, таких как боль, жжение, покалывание, онемение или слабость, пациентам, которые применяют препарат, необходимо проинформировать своего врача, чтобы предотвратить развитие потенциально необратимого состояния.
Сердечные расстройства.
Следует с осторожностью применять фторхинолоны, в том числе ципрофлоксацин, пациентам с известными факторами риска удлинения интервала QT, в частности:
- при наследственном синдроме удлинения интервала QT;
- в случае одновременного применения препаратов, которые могут удлинять интервал QT (например, антиаритмические средства классов IA и III, трициклические антидепрессанты, макролиды, нейролептики);
- при неоткорректированном электролитном дисбалансе (например гипокалиемия, гипомагниемия);
- при наличии заболеваний сердца (например сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, брадикардия).
Пациенты пожилого возраста и женщины могут проявлять большую чувствительность к препаратам, удлиняющим QTc. Поэтому следует с осторожностью применять фторхинолоны, в том числе ципрофлоксацин, в этих группах больных (см. разделы «Способ применения и дозы», «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий», «Побочные реакции», «Передозировка»).
Аневризма и расслоение аорты.
Эпидемиологические исследования свидетельствуют о повышенном риске аневризмы и расслоения аорты после приема фторхинолонов, особенно у пожилых людей.
Таким образом, фторхинолоны следует применять только после тщательной оценки пользы/риска и после рассмотрения других вариантов терапии у пациентов с положительным семейным анамнезом заболевания аневризмой или у пациентов с диагнозом аневризма аорты и/или расслоение аорты, или при наличии факторов риска или условий, вызывающих аневризму и расслоение аорты (например, синдром Марфана, сосудистый синдром Элерса-Данло, артериит Такаясу, гигантоклеточных артериит, болезнь Бехчета, артериальная гипертензия, известный атеросклероз).
В случае возникновения внезапной абдоминальной боли, боли в груди или в спине пациентам следует посоветовать немедленно обратиться к врачу в отделение неотложной помощи.
Дисгликемия.
Как и при применении других хинолонов, сообщалось о нарушении уровня глюкозы в крови, включая как гипогликемию, так и гипергликемию, обычно у пациентов с диабетом, которые проходили одновременное лечение пероральными гипогликемическими средствами (например, глибенкламидом) или инсулином. Сообщалось о случаях гипогликемической комы. Рекомендуется тщательный мониторинг уровня глюкозы в крови у больных сахарным диабетом.
Желудочно-кишечный тракт.
Возникновение во время или после лечения тяжелой и устойчивой диареи (даже через несколько недель после лечения) может свидетельствовать о развитии антибиотикасоцийованого колита (угрожающего жизни с возможным летальным исходом) и потребовать неотложного лечения (см. раздел «Побочные реакции»). В таких случаях применение ципрофлоксацина необходимо прекратить и начать соответствующую терапию. Лекарственные средства, которые подавляют перистальтику, противопоказаны в такой клинической ситуации.
Почки и мочевыделительная система.
Сообщалось о кристаллурии, связанной с применением ципрофлоксацина (см. раздел «Побочные реакции»). Пациентам, которым применяют ципрофлоксацин, необходимо получать достаточное количество жидкости. Следует избегать чрезмерной щелочности мочи.
Нарушение функции почек.
Поскольку ципрофлоксацин выводится преимущественно в неизмененном виде почками, у пациентов с нарушением функции почек необходимо проводить коррекцию дозы согласно указанному в разделе «Способ применения и дозы», чтобы избежать повышения частоты побочных реакций, вызванных накоплением ципрофлоксацина.
Гепатобилиарная система.
При применении ципрофлоксацина сообщалось о случаях развития некроза печени и печеночной недостаточности, угрожающей жизни пациента (см. раздел «Побочные реакции»). В случае появления каких-либо признаков и симптомов заболевания печени (таких как анорексия, желтуха, темная моча, зуд или напряженность передней брюшной стенки), лечение следует прекратить.
Дефицит глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы.
При применении ципрофлоксацина сообщалось о гемолитические реакции у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Следует избегать применения ципрофлоксацина таким пациентам, за исключением случаев, когда потенциальная польза превышает потенциальный риск. В таком случае следует наблюдать за возможным появлением гемолиза.
Резистентность.
Во время или после курса лечения ципрофлоксацином резистентные бактерии могут быть выделены с или без клинически определенной суперинфекции. Может существовать определенный риск выделения ципрофлоксацин-резистентных бактерий во время длительных курсов лечения и при лечении внутрибольничных инфекций и/или инфекций, вызванных видами Staphylococcus и Pseudomonas.
Цитохром Р450.
Ципрофлоксацин подавляет CYP1A2 и поэтому может вызвать повышение концентрации в сыворотке крови одновременно применяемых веществ, которые также метаболизируются этим ферментом (например теофиллина, клозапина, оланзапина, ропинирола, тизанидина, дулоксетина). Одновременное применение ципрофлоксацина и тизанидина противопоказано. Итак, за пациентами, которые применяют эти вещества одновременно с ципрофлоксацином, следует внимательно наблюдать относительно возможного возникновения клинических признаков передозировки. Также может возникнуть необходимость в определении сывороточных концентраций (например, теофиллина) (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Метотрексат.
Одновременное применение ципрофлоксацина и метотрексата не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Влияние на результаты лабораторных анализов.
Ципрофлоксацин in vitro может влиять на результаты посева на Mycobacterium tuberculosis путем угнетения роста культуры микобактерий, что может привести к ложно-отрицательным результатам анализа посева у пациентов, принимающих ципрофлоксацин.
Способ применения и дозы
Дозу определять в соответствии с показаниями, тяжестью и местом инфекции, чувствительностью возбудителя (возбудителей) к ципрофлоксацину, функции почек пациента, а у детей и подростков — в соответствии с массой тела.
Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания, особенностей клинической картины и типа возбудителя.
Лечение инфекций, вызванных определенными бактериями (например Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter или Staphylococci), может требовать применения высоких доз ципрофлоксацина и одновременного применения других необходимых антибактериальных препаратов.
Лечение некоторых инфекций (например воспалительных заболеваний органов малого таза, интра- абдоминальных инфекций, инфекций у пациентов с нейтропенией, инфекций костей и суставов) может требовать одновременного применения других необходимых антибактериальных препаратов в зависимости от вида выявленных патогенов.
Взрослые.
|Показания
|Суточная доза, мг
|Общая длительность лечения (может включать начальное парентеральное применение ципрофлоксацина)
|Инфекции нижних дыхательных путей (включая негоспитальную пневмонию)
|От 500 мг дважды в сутки до 750 мг дважды в сутки
|7–14 дней
|Инфекции верхних дыхательных путей
|Обострение хронического синусита
|От 500 мг дважды в сутки до 750 мг дважды в сутки
|7–14 дней
|Хронический гнойный отит среднего уха
|От 500 мг дважды в сутки до 750 мг дважды в сутки
|Инфекции мочевого тракта (см. раздел «Особенности применения»)
|Неосложнённый острый цистит
|От 250 мг дважды в сутки до 500 мг дважды в сутки
|3 дня
|Женщинам перед менопаузой можно применять однократную дозу 500 мг
|Осложнённый острый цистит, неосложнённый пиелонефрит
|500 мг дважды в сутки
|7 дней
|Осложнённый пиелонефрит
|От 500 мг дважды в сутки до 750 мг дважды в сутки
|Не менее 10 дней, при некоторых особенных клинических случаях (таких как абсцессы) лечение можно продолжать 21 день
|Бактериальный простатит
|От 500 мг дважды в сутки до 750 мг дважды в сутки
|От 2 до 4 недель (острый) и от 4 до 6 недель (хронический)
|Инфекции половых органов
|Гонококковый уретрит и цервицит
|Разовая доза 500 мг
|1 день (разовая доза)
|Орхоэпидидимит и воспалительные заболевания органов малого таза
|От 500 мг дважды в сутки до 750 мг дважды в сутки
|Не менее 14 дней
|Инфекции желудочно-кишечного тракта и интраабдоминальные инфекции
|Диарея, вызванная бактериальными патогенами, включая Shigella spp., кроме Shigella dysenteriae, тип 1, и эмпирическое лечение тяжелой диареи путешественников
|500 мг дважды в сутки
|1 день
|Диарея, вызванная Shigella dysenteriae, тип 1
|500 мг дважды в сутки
|5 дней
|Диарея, вызванная Vibrio cholerae
|500 мг дважды в сутки
|3 дня
|Тифоидная лихорадка
|500 мг дважды в сутки
|7 дней
|Интраабдоминальные инфекции, вызванные грамнегативными бактериями
|500 мг дважды в сутки до 750 мг дважды в сутки
|От 5 до 14 дней
|Инфекции кожи и мягких тканей
|От 500 мг дважды в сутки до 750 мг дважды в сутки
|От 7 до 14 дней
|Инфекции костей и суставов
|От 500 мг дважды в сутки до 750 мг дважды в сутки
|Максимально 3 месяца
|Лихорадка у пациентов с нейтропенией, вызванная бактериальной инфекцией. Ципрофлоксацин следует применять одновременно с соответствующими антибактериальными препаратами/препаратом согласно официальным рекомендациям
|от 500 мг дважды в сутки до 750 мг дважды в сутки
|Терапию следует продолжать в течение всего периода нейтропении
|Профилактика после контакта и лечения легочной формы сибирской язвы у лиц, которые могут получать лечение пероральным путем, если это является клинически необходимым. Применение препарата следует начинать как можно скорее после подозреваемого или подтвержденного контакта
|500 мг дважды в сутки
|60 дней со дня подтвержденного контакта с Bacillus anthracis
Дети и подростки.
|Показания
|Суточная доза, мг
|Общая продолжительность лечения (может включать начальное парентеральное применение ципрофлоксацина)
|Бронхолегочные инфекции,вызванные Pseudomonas aeruginosa, у пациентов с кистозным фиброзом
|20 мг/кг массы тела два раза в сутки при максимальной разовой дозе 750 мг
|От 10 до 14 дней
|Осложненные инфекции мочевого тракта и острый пиелонефрит
|от 10 мг/кг массы тела два раза в сутки до 20 мг/кг массы тела два раза в сутки при максимальной разовой дозе 750 мг
|От 10 до 21 дня
|Профилактика после контакта и лечения легочной формы сибирской язвы у пациентов, которые могут получать лечение пероральным путем, если это клинически необходимым. Применение препарата следует начинать как можно скорее после подозреваемого или подтвержденного контакта
|От 10 мг/кг массы тела два раза в сутки до 15 мг/кг массы тела два раза в сутки при максимальной разовой дозе 500 мг
|60 дней со дня подтвержденного контакта с Bacillus anthracis
|Другие тяжелые инфекции
|20 мг/кг массы тела два раза в сутки, при максимуме 750 мг на одну дозу
|В соответствии с типом инфекций
Пациенты пожилого возраста.
Пациенты пожилого возраста должны получать дозу, выбранную в соответствии с тяжестью инфекции и клиренсом креатинина пациента.
Почечная и печеночная недостаточность.
Рекомендуемые начальные и поддерживающие дозы для пациентов с нарушенной функцией почек:
|Клиренс креатинина [мл/мин/1,73 м2]
|Креатинин сыворотки крови [мкмоль/л]
|Доза для перорального приёма приема [мг]
|60
|< 124
|См. обычную дозировку
|30–60
|128–168
|250–500 мг каждые 12 часов
|< 30
|169
|250–500 мг каждые 24 часа
|Пациенты на гемодиализе
|169
|250–500 мг каждые 24 чача (после диализа)
|Пациенты на перитонеальном диализе
|169
|250–500 мг каждые 24 часа
У пациентов с печеночной недостаточностью нет необходимости в изменении дозировки ципрофлоксацина.
Исследований по дозировке ципрофлоксацина для детей с нарушенной почечной и/или печеночной функции не проводили.
Способ применения.
Таблетки следует глотать не разжевывая, запивая жидкостью. Их можно принимать независимо от приема пищи. При приеме натощак действующее вещество всасывается быстрее. Таблетки ципрофлоксацина нельзя принимать вместе с молочными продуктами (например с молоком, йогуртом) или фруктовыми соками с добавлением минералов (например с апельсиновым соком, обогащенным кальцием) (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
В тяжелых случаях или если пациент неспособен принимать таблетки (в частности при энтеральном питании), рекомендуется начинать терапию с внутривенного введения ципрофлоксацина, пока не будет возможным переход на пероральный прием.
Побочные реакции
Чаще всего сообщалось о таких побочных реакциях на препарат как тошнота, диарея, рвота, преходящее повышение уровня трансаминаз, сыпь и местные реакции в месте введения.
Данные о побочных реакциях на препарат Ципрофлоксацин, полученные в ходе клинических исследований и постмаркетингового наблюдения (пероральный, парентеральный и последовательный способы применения), приведены ниже.
|Классы систем органов
|Часто (≥ 1/100 до <1/10)
|Нечасто (≥ 1/1000 до <1/100)
|Единичные (≥ 1/10000 до <1/1000)
|Редкие (≤ 1/10000)
|Частота неизвестна (нельзя рассчитать по данным, существующим на данный момент)
|Инфекции и инвазии
|Грибковые суперинфекции
|Антибиотик-ассоциированный колит (очень редко— с возможным летальным исходом) (см. раздел «Особенности применения»)
|Со стороны системы кровообращения и лимфатической системы
|Эозинофилия
|Лейкопения, анемия, нейтропения, лейкоцитоз, тромбоцитопения, тромбоцитемия
|Гемолитическая анемия, агранулоцитоз, панцитопения (угрожающая жизни пациента), угнетение функции костного мзга (угрожающее жизни пациента)
|Со стороны имунной системы
|Аллергические реакции, аллергический/ангионевротический отёк
|Анафилактические реакции, анафилактический шок (угрожающий жизни пациента) (см. раздел «Особенности применения»), реакции подобные сывороточной болезни
|Нарушения обмена веществ и питания
|Снижение аппетита
|Синдром нарушения секреции антидиуретического гормона Гипергликемия, гипогликемия (см. раздел «Особенности примеения»)
|Случаи гипогликемической комы
|Психические расстройства
|Психомоторная возбудимость/тревожность
|Спутанность сознания и дезориентация, тревожность, патологические сновидения, депрессия (с возможными суицидальными идеями/мыслями или попытки/совершение самоубийства (см. раздел «Особенности применения»
|Психотические реакции (с возможными суицидальными идеями/мыслями или попытки/совершение самоубийства) (см. раздел «Особенности применения»)
|Со стороны нервной системы
|Головная боль, головокружение, расстройства сна, нарушения вкуса
|Парестезии и дизестезии, гиперестезии, тремор, судороги (включая эпилептический статус, см. раздел «Особенности применения), головокружение
|Мигрень, нарушения координации, нарушения ходьбы, нарушения нюха, внутричерепная гипертензия и псевдоопухоли мозга
|Периферическая нейропатия и полинейропатия (см. раздел «Особенности применения»)
|Со стороны органов зрения
|Нарушения зрения (например диплопия)
|Нарушения восприятия цветов
|Со стороны органов слуха и лабиринта*
|Звон в ушах, потеря слуха/нарушения слуха
|Со стороны сердца
|Тахикардия
|Желудочковая аритмия и пируэтная тахикардия (torsades de pointes) (определяли преимущественно у пациентов с факторами риска в отношении удлиннения интервала QT),удлиннение интервала QT
|Со стороны сосудов
|Вазодилятация, артериальная гипотензия, синкопальное состояние
|Васкулит
|Со стороны органов дыхания, торакальные и медиастенальные расстройства
|Диспное (включая астматические состояния)
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Тошнота, диарея
|Рвота, боль в области желудка и по ходу кишечника, абдоминальная боль, диспепсия, флатуленция
|Панкреатит
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Повышение уровней трансаминаз и билирубина
|Нарушения функции печени, холестатическая желтуха, гепатит
|Некроз печени (в редких случаях прогрессирующий до печеночной недостаточности, угрожающей жизни пациента) (см. раздел «Особенности применения»)
|Со стороны кожных покровов и подкожной клетчатки
|Высыпания, зуд, крапивница
|Реакции фото
|Петехии, мультиформная эритема, узелковая эритема, синдром Стивенса-Джонсона (потенциально угрожающий жизни пациента), токсический эпидермальный некролиз (потенциально угрожающий жизни пациента)
|Острый генерализированный экзантематозный пустулёз (ОГЭП)
|Со стороны опорнодвигательного аппарата и соединительной ткани*
|Мышечно-скелетная боль (например в конечностях, поясничной области, грудной клетке), артралгии
|Миалгии, артрит, повышение мышечного тонуса и судороги мышц
|Мышечная слабость, тендинит, разрывы сухожилий (преимущественно ахилловых) (см. раздел «Особенности применения»), обострение симптомов миастении гравис (см. раздел «Особенности применения»)
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|Нарушения функции почек
|Почечная недостаточность, гематурия, кристалурия (см. раздел «Особенности применения»), тубулоинтерстициальный нефрит
|Расстройства общего состояния и реакции в месте введения
|Астения, лихорадка
|Отёки, пвышенная потливость (гипергидроз)
|Лабораторные показатели
|Повышение активности щелочной фосфатазы крови
|Повышение активности амилазы
|Повышение МНО (у пациентов, которые одновременно применяют антагонисты витамина К)
* В очень редких случаях у пациентов, получавших хинолоны и фторхинолоны, независимо от имеющихся факторов риска сообщали о длительных (в течение месяцев или лет) инвалидизирующих и потенциально необратимых серьезных побочных реакциях, которые влияли на различные системы, а иногда на несколько систем сразу, и органы чувств (в том числе реакции, такие как тендинит, разрыв сухожилия, артралгия, боль в конечностях, нарушение походки, невропатия, связанные с парестезией, депрессия, усталость, нарушение памяти, нарушение сна, нарушение слуха, зрения, вкуса и запаха).
Применение детям
Частота случаев артропатии, указанная выше, основывается на данных, полученных в ходе исследований с участием взрослых пациентов. У детей артропатия наблюдается чаще (см. раздел «Особенности применения»).
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства важны. Они позволяют проводить непрерывный мониторинг соотношения польза/риск в отношении препарата. Медицинские работники должны сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; по 1 блистеру в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед.
Sun Pharmaceutical Industries Limited.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
с. Гангувала, Паонта Сахиб, Дистрикт Сирмоур, Химачал-Прадеш 173025, Индия.
V. Gаnguwala, Paonta Sahib, District Sirmour, Himachal Pradesh 173025, India.