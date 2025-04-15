Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
В городах рядом
Подорожник
Зубра, ул. Франко Ивана, 95-Б
7.1 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Подорожник
Щирец, ул. Вокзальная, 6-Б
24.3 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Аптека
Буск, пл. Звытяги, 12
44.5 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Мостиска, ул. Грушевского Михаила, 2
62.4 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Подорожник
Журавно, пл. Бандеры Степана, 24
67.4 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
207,50
Экономия при брони: -1,20 грн
Бажаемо здоровья
Бурштын, ул. Сечевых Стрельцов, 21
79.1 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Броды, ул. Золотая, 12
85.2 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Подорожник
Броды, ул. Набережная, 79
86.6 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
204,70
Экономия при брони: -2,50 грн
Бажаемо здоровья
Хыров, ул. Стуса Василия, 44-А/2
90.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Подорожник
Добромиль, пл. Рынок, 9
93.4 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Подорожник
Голынь, ул. 600-летия Голиня, 14-Б
94.2 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Долина, пл. Сечевых Стрельцов, 1
95.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 46
120.5 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Збараж, пл. Франко Ивана, 16
127.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Аптека твоей родини
Теребовля, ул. Сечевых Стрельцов, 4-А
134.6 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Дубно, ул. Галицкого Данила, 10
138.8 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Аптека оптовых цен
Воловец, ул. Карпатская, 48
138.8 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Подорожник
Дубно, ул. Грушевского Михаила, 27-Б
139.1 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN